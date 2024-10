Chociaż poniedziałek będzie pochmurny i deszczowy, to już wkrótce nadejdą zmiany. Rozpogadzać znacznie się już od wtorku. Co prawda synoptycy przewidują przelotne deszcze, ale będzie nieco więcej słońca. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 do 13 st. Celsjusza. Prawdziwą złotą jesień ujrzymy za to w środę, gdy dotrze do nas wędrujący po Europie Środkowej wyż Werner.

Nadchodzi wyż Werner. Jakie przyniesie zmiany?

"Niż Helma wędruje znad Bałtyku Południowo-Wschodniego w kierunku północno-wschodnim. Umacniające się królestwo w Europie Środkowej przejmuje wyż Werner, który przyniesie ocieplenie, dużo słońca i stabilną pogodę. Żegnamy wilgotną cyrkulację zachodnią" - informuje Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW.

#IMGWCMM: Niż🟦 #Helma wędruje znad Bałtyku Południowo-Wschodniego w kierunku północno-wschodnim. Umacniające się królestwo w Europie Środkowej przejmuje wyż🟥 #Werner, który przyniesie ocieplenie🌡️📈, dużo słońca☀️ i stabilną↔️ pogodę. Żegnamy wilgotną cyrkulację zachodnią. pic.twitter.com/9DoGd7MrOw — IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) October 14, 2024

Środa szykuje się pogodna i słoneczna, nieco cieplejsza niż w poprzednich dniach - od 9 do 14 stopni Celsjusza. Rano jednak można spodziewać się niewielkich przymrozków, a nad ziemią mogą też zwisnąć gęste mgły. Wiatr będzie dosyć słaby, choć nad morzem w porywach będzie osiągać do 60 km/h.

Aura wyżu zapewni również przyjemną pogodę w czwartek. Co więcej, będzie też jeszcze cieplej, bo słupki rtęci mogą pokazać od 11 stopni na wschodzie do nawet 17 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Rano temperatura może jednak spać poniżej zera, nie unikniemy też silnego, nieprzyjemnego wiatru.





ZOBACZ: Radykalna zmiana pogody. Nadciąga wyż Vincent

W piątek również będzie słonecznie i spokojnie. Najcieplej będzie na zachodzie, gdzie temperatura sięgnie do 17 stopni Celsjusza, natomiast na wschodzie będzie najchłodniej, z maksymalną temperaturą około 12 stopni. Wczesnym rankiem znów mogą pojawić się przymrozki przy gruncie, choć będą łagodniejsze niż poprzednio i osiągną około -1 stopnia. Wiatr będzie głównie umiarkowany, momentami dość silny, zwłaszcza na wschodzie, gdzie spodziewane są porywy dochodzące do 65 km/h.

Pod koniec trzeciej dekady października można spodziewać się zmiany pogody – przewidywane są częstsze opady, a temperatury spadną, przez co rzadko będą przekraczać 10 stopni Celsjusza nawet w ciągu dnia.