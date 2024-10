Kolejny weekend i kolejna akcja policji przeciwko uczestnikom nielegalnych rajdów po Warszawie. W ciągu trzech ostatnich weekendów mandaty dostały setki kierowców na łączną kwotę kilkuset tysięcy złotych.

Jak poinformowała stołeczna policja, tym razem działania były prowadzone w Warszawie, a także na terenie podwarszawskich miejscowości. Kontrole są efektem zgłoszeń mieszkańców Warszawy, obawiających się o swoje bezpieczeństwo.

Warszawa. Policja walczy z nielegalnymi wyścigami

Działania "miały na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa na drogach. Do walki z kierowcami, którzy nie respektują przepisów ruchu drogowego, kierowane są znaczne siły i środki. W działaniach udział wzięli między innymi policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, grupy SPEED, którzy wykorzystują oznakowane i nieoznakowane pojazdy wyposażone w wideorejestratory, sonometry oraz drony, a także funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową, Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP, Oddziału Prewencji Policji oraz komend rejonowych i powiatowych" - przekazano w komunikacie.

W trakcie prowadzonych od piątku do niedzieli działań policjanci wzięli pod lupę kierujących, którzy przekraczali dopuszczalną prędkość, przejawiali agresywne zachowania na drodze, a także tych, których pojazdy były technicznie niesprawne w świetle obowiązującego prawa.

Policjanci skontrolowali 442 pojazdy i nałożyli 162 mandaty na łączną kwotę blisko 103 tysięcy złotych. Zatrzymali 39 dowodów rejestracyjnych i osiem praw jazdy, a wobec siedmiu kierujących skierowali wnioski o ukaranie do sądu. Jedna osoba od raz trafiła do aresztu, ponieważ była poszukiwana. Ponadto jeden kierowca był nietrzeźwy.

"Przypominamy, że nie są to jedyne działania prowadzone przez policjantów mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Regularnie prowadzimy takie akcje jak: "Prędkość" i "Ciche Miasto II" - zaznaczyli.

Nielegalne wyścigi w mieście. Kolejna taka akcja policji

I podsumowali: "Pamiętajmy. Poprawa bezpieczeństwa leży w gestii nas wszystkich: policji, samorządów, mieszkańców i organizacji, które działają na rzecz bezpieczeństwa. Bezpieczna stolica to system naczyń połączonych, w którym każdy ma do odegrania swoją rolę. Bezpieczne ulice to nasze wspólne dobro".

W poprzedni weekend policjanci skontrolowali 657 pojazdów i nałożyli 160 mandatów karnych na łączną kwotę blisko 138 tys. złotych. Zatrzymali 59 dowodów rejestracyjnych i 15 praw jazdy. Wobec 15 kierujących policjanci skierowali wnioski o ukaranie do sądu, odnaleźli też 3 poszukiwane osoby. Ponadto dwóch kierowców było nietrzeźwych, a trzech pod wpływem narkotyków.

