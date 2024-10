- Mieliśmy od początku jasne zadanie zbieżne z celem całego rządu: by zaktualizować i urealnić budowę CPK, kluczowego dla Polski projektu infrastrukturalnego. Mamy dziś kolejny konkret na drodze do powstania lotniska centralnego. Projekt budowlany portu jest gotowy, prace projektowe są na finiszu, wyraźnie przyspieszamy - zapewnił w poniedziałek minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Z kolei pełnomocnik rządu ds. budowy CPK Maciej Lasek zaznaczył, że gotowy projekt to "kamień milowy" na drodze do uruchomienia lotniska.

Według projektu terminal CPK będzie obsługiwać podróżnych na trzech poziomach. Lotnisko ma obsługiwać 11 tysięcy pasażerów na godzinę, którzy będą korzystać ze 140 stanowisk odprawy. W przygotowaniu projektu brało udział ponad 30 firm i blisko 500 projektantów.

Projekt budowy CPK. Resort potrzebuje decyzji wojewody

W ubiegłym roku, jeszcze kiedy kwestią CPK zarządzało PiS, przedstawiono wizualizacje lotniska. Jak wyjaśnia Ministerstwo Infrastruktury, były to koncepcje architektoniczne, które zostały obecnie zoptymalizowane. Zmiany dotyczą między innymi skrócenia pirsów (dróg dojścia do samolotów - red.), tak by skrócić czas przejścia pasażerów oraz estetyki.

Lotnisko CPK ma po pierwszym etapie budowy móc obsługiwać 34 mln pasażerów rocznie.

"Spółka CPK zakłada, że do końca 2024 r. uzyska od Wojewody Mazowieckiego decyzję lokalizacyjną, po otrzymaniu której możliwe będzie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lotniska" - czytamy w komunikacie ministerstwa.

Resort infrastruktury wskazuje, że budowa ma ruszyć w 2026 roku. Nowe lotnisko ma zostać uruchomione pod koniec 2032, wraz z odcinkiem Kolei Dużych Prędkości między Warszawą i Łodzią.

Opóźnienia w planie budowy. Opozycja mówi o "sabotażu"

Informację o gotowym projekcie skomentował również poprzedni pełnomocnik rządu ds. CPK - Marcin Horała. Polityk PiS zaznaczył, że gotowy plan lotniska to "dobra wiadomość".

Dodał jednak, że w jego ocenie pozwolenie na budowę powinno już być wydane, ale dokonano "sabotażu decyzji lokalizacyjnej", co miało wydłużyć proces pozwolenia na budowę do dwóch lat.

To naprawdę dobra wiadomość, że mamy gotowy projekt budowlany CPK ✅



To teraz zaczynamy już pełny zakres budowy? 🥳 🏗️



Niestety nie, bo:



❌ Powinno już być wydane pozwolenie na budowę, tymczasem dokonano sabotażu decyzji lokalizacyjnej (słynne 90 dni donoszenia mapki itp.) i… pic.twitter.com/TDsmtGjunw — Marcin Horała (@mhorala) October 14, 2024

Wskazał też między innymi na zmiany w modelu biznesowym i zatrzymanie programu dobrowolnych nabyć.

"Nie można chaotycznie stopować procesów w skomplikowanym programie inwestycyjnym z agresywnie optymalizowanym harmonogramem. To jakby wyjąć 'tylko' kilka zębatek z mechanizmu zegarka a potem się dziwić, że nie działa. Jeszcze w grudniu 2023 nasz harmonogram był ambitny, ale realny. Biorąc pod uwagę nawet sam koszt kapitału w czasie i utracone korzyści zaczyna to podpadać pod szkodę wielkich wartości w mieniu powierzonym" - twierdzi Marcin Horała.