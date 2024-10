Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres został unzany persona non grata przez ministra spraw zagranicznych Izraela. Z kolei Binjamin Netanyahu wezwał siły pokojowe do natychmiastowego wycofania się z południowego Libanu. - Nadszedł czas, abyś usunął UNIFIL z twierdz Hezbollahu i z obszarów walk - zaapelował do Guterresa.