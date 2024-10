Piąty lot testowy rakiety Starship firmy SpaceX zakończył się sukcesem. Booster Super Heavy z powodzeniem odłączył się od statku, a następnie został precyzyjnie przechwycony przez wieżę startową. Po godzinnym locie drugi moduł statku "wylądował w sposób kontrolowany" na Oceanie Spokojnym. Elon Musk twierdzi, że jest to ważny krok w kierunku kolonizacji innych planet.

W niedzielę odbył się piąty lot testowy rakiety Starship, który po raz pierwszy zakończył się sukcesem. Mechaniczne ramiona wieży startowej przechwyciły boostera Super Heavy, który po wyniesieniu rakiety odłączył się i wrócił precyzyjnie na platformę startową.

"Wieża złapała rakietę!!" - napisał w serwisie X właściciel SpaceX Elon Musk. "To science fiction, bez części fiction" - dodał.

The tower has caught the rocket!!

pic.twitter.com/CPXsHJBdUh — Elon Musk (@elonmusk) October 13, 2024

- Nawet w dzisiejszych czasach, to, co właśnie zobaczyliśmy, to magia - powiedział przedstawiciel SpaceX Dan Huot.

- To dzień, który trafi do książek o historii inżynierii - oceniła Kate Tice z centrali firmy w Hawthorne, w Kalifornii.

Lot Starship zakończony sukcesem. Pierwszy krok w kierunku kolonizacji Marsa?

Na powodzenie próby składało się wiele czynników. Jak wyjaśnił SpaceX, istotną kwestię stanowiła kondycja zarówno Super Heavy, jak i wieży startowej. Co więcej, na pewnym etapie przechwyceniem boostera sterował manualnie szef lotu. To on musiał także w czasie rzeczywistym podjąć decyzję, czy należy tego spróbować.

Po godzinnym locie drugi moduł statku "wylądował w sposób kontrolowany" na Oceanie Spokojnym, dopełniając sukcesu tego lotu testowego - napisała agencja Associated Press.

ZOBACZ: Starliner wraca na Ziemię. Tak NASA chce sprowadzić kapsułę z ISS

Jak wskazał właściciel SpaceX, sukces ten to ważny krok w kierunku kolonizacji przez ludzkość Księżyca, a potem Marsa i "uczynienia życia wieloplanetarnym".

Nadzieje z misją SpaceX wiąże również NASA, amerykańska agencja kosmiczna, która chce za pomocą rakiety Starship wysłać swoich kosmonautów na Księżyc w ramach misji Artemis 3, zaplanowanej na 2026 r.

Wielki sukces SpaceX. To piąte podejście

Rakieta składa się z dwóch elementów: boostera Super Heavy, czyli modułu nośnego, oraz statku kosmicznego Starship. Z założenia maszyna ma transportować duże ładunki na orbitę i znacząco zmniejszyć koszty takiego transportu, ale nie tylko - jej drugą funkcją miałoby być utworzenie stałego połączenia transportowego z Księżycem.

Starship wystartowała z bazy w miejscowości Boca Chica w USA. Megarakieta mierzy 121 metrów.

Jak przypomina PAP, zakończony sukcesem lot testowy był piątym, który się odbył. Pierwsza próba miała miejsce w kwietniu 2023 roku - wówczas statek kosmiczny wybuchł w powietrzu. Moduł Super Heavy nie odłączył się wówczas od reszty maszyny.

Mechazilla has caught the Super Heavy booster! pic.twitter.com/6R5YatSVJX — SpaceX (@SpaceX) October 13, 2024

Kolejne nieudane podejście miało miejsce listopadzie 2023 roku. Tym razem górny człon rakiety odłączył się od pierwszego, ale ten eksplodował po odłączeniu.

W trzecim locie, który odbył się w marcu tego roku, Starship po raz pierwszy wykonał manewr wchodzenia w atmosferę z przestrzeni kosmicznej. Uległ wówczas zniszczeniu, ale w trakcie lotu inżynierowie zebrali wiele trudnych do przecenienia danych.

Z kolei w trakcie czwartego lotu testowego 6 czerwca - zgodnie z planem - kilka minut po starcie booster oddzielił się, a następnie wpadł do Zatoki Meksykańskiej. Statek Starhip przetrwał wejście w atmosferę, a następnie został zwodowany.