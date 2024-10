IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Wydano ostrzeżenia I i II stopnia, które zaczną obowiązywać w niedzielę. Najniebezpieczniej będzie na wybrzeżu, gdzie porywy wiatru mogą osiągnąć nawet do niemal 100 km/h.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Zaczną one obowiązywać w niedzielę i dotyczą przeważającej części Polski.

Najniebezpieczniej na wybrzeżu. Alerty drugiego stopnia

Najmocniej powieje na północy. Na pomarańczowo na mapie IMGW zapaliły się od Świnoujścia na wschód powiaty - policki, kamieński, goleniowski, gryficki, kołobrzeski, białogardzki, koszaliński, sławieński, słupski, lęborski, wejherowski oraz pucki.

Tam w sobotę wydano ostrzenia drugiego stopnia, które zaczną obowiązywać w niedzielę od godz. 6:00.

Oznacza to, że na tym obszarze prognozowany jest silny i bardzo silny wiatr o średniej prędkości od 40 do 55 km/h, w porywach do 95 km/h.

Będzie wiało z północnego zachodu i zachodu. Miejscami możliwe są burze.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Pozostała część kraju z wyłączaniem woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego, objęta będzie ostrzeżeniami pierwszego stopnia.

Alerty zaczną obowiązywać godz. 10:00.

"Prognozuje się wystąpienie dość silnego i silnego wiatru o średniej prędkości do 30-50 km/h, w porywach do 85 km/h, południowy skręcający na zachodni" - czytamy.

Miejscami może zagrzmieć.

Wichury nad Polską. IMGW opublikował mapę

"Prognozuje się wystąpienie silnego i bardzo silnego wiatru w porywach do 80-95 km/h, z północnego zachodu i zachodu. Miejscami wystąpią burze" - dodano w komunikacie na platformie X.

Prognozuje się wystąpienie silnego i bardzo silnego wiatru w porywach do 80 - 95 km/h, z północnego zachodu i zachodu. Miejscami wystąpią burze.

Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska poinformowała, że w niedzielę nastąpi diametralna zmiana pogody. "Będzie deszczowo; niewykluczone także burze prawie w całym kraju" - dodała.