Jak przekazała Prokuratura Regionalna w Rzeszowie, śledztwo dotyczy lat 2022-2023 i jest prowadzone w sprawie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości podmiotów nabywających zboże, za pomocą wprowadzenia w błąd osób działających w ich imieniu, co do kraju pochodzenia zboża.



Kolejnym wątkiem jest zaś wprowadzenie w błąd w krótkich odstępach czasu organów uprawnionych do kontroli celnej, poprzez posłużenie się nierzetelną dokumentacją w tym, fakturami VAT, co do rodzaju sprowadzanego towaru, podlegającego reglamentacji pozataryfowej.

Tzw. afera zbożowa. Prokuratura przekazała nowe informacje

Aktualnie zakresem postępowania przygotowawczego w sprawie objętych jest 70 wątków dotyczących podmiotów, które importowały produkty rolno-spożywcze, w tym m.in. pszenicę, rzepak i kukurydzę z Ukrainy.



W przeważającej części wątki dotyczą przestępstw skarbowych, polegających na wprowadzaniu w błąd organów kontroli celnej co do tego, że deklarowany towar z Ukrainy jest przeznaczony na cele techniczne, podczas gdy faktycznie przeznaczano go do obrotu na rynku rolno-spożywczym.

Na tę chwilę zarzuty w śledztwie usłyszało 19 osób, podejrzewanych o przestępstwa skarbowe i karno-skarbowe. Wobec czterech podejrzanych zastosowano zakaz opuszczania kraju, policyjny dozór i poręczenie majątkowe. Ponadto, wobec czterech osób wydano postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym zabezpieczając mienie na poczet przyszłych kar.

Pierwsze wyroki w "aferze zbożowej". Śledztwo jest w toku

Prokuratura przekazała również, że w toku czynności procesowych wobec czterech podejrzanych wyłączono materiały ze śledztwa do odrębnego postępowania i skierowano do właściwych sądów akty oskarżenia.



Na razie w sprawie zapadły dwa wyroki skazujące - jeden winny otrzymał karę grzywny w wymiarze 6 tys. zł i został obciążony kosztami postępowania, drugi winny natomiast otrzymał grzywnę w wysokości 4 tys. zł i także musi zapłacić za postępowanie.

"Aktualnie w śledztwie sukcesywnie przez organy procesowe, w tym prokuratorów, funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej oraz policji wykonywane są czynności dowodowe mające na celu wyjaśnienie wszystkich wątków objętych zakresem postępowania" - dodano.



Z uwagi na prowadzone czynności i dobro śledztwa kolejne informacje na ten temat będą udzielone w stosownym czasie.



Przypomnijmy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustaliło, iż tylko w 2022 r. z Ukrainy sprowadzono blisko 101 tys. ton zbóż deklarowanych jako techniczne i przemysłowe. W ciągu 16 miesięcy 541 firm sprowadzić miało łącznie 4,3 mln ton zbóż i roślin oleistych o wartości 6,2 mld zł.