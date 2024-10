IMGW ostrzega przed silnym wiatrem, który w porywach może osiągnąć prędkość nawet do 70 km/h. Na zachodzie kraju i na wybrzeżu obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Trudniejsza sytuacja panuje w części województwa podkarpackiego, gdzie wydano alert RCB.

Czwartek w niektórych regionach Polski upływa pod znakiem umiarkowanego lub silnego wiatru. Wiatr ma być południowo-wschodni, skręcający stopniowo od zachodu na południowo-zachodni i zachodni. Według najnowszych prognoz IMGW:

nad morzem wiatr będzie okresami silny, do 50 km/h;

wiatr będzie okresami silny, do 50 km/h; w zachodniej połowie kraju początkowo powieje w porywach do 75 km/h;

początkowo powieje w porywach do 75 km/h; na Pomorzu oraz w rejonach podgórskich nabierze prędkości do 85 km/h;

oraz w nabierze prędkości do 85 km/h; na krańcach południowo-wschodnich - do 95 km/h;

- do 95 km/h; wysoko w górach porywy osiągną prędkość do 125 km/h;

porywy osiągną prędkość do 125 km/h; w Bieszczadach - nawet 140 km/h.

Z powodu silnego wiatru na zachodzie Polski oraz na Wybrzeżu IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia (najniższe), a w kilku powiatach na Podkarpaciu - drugiego. W tym samym miejscu obowiązuje również alert RCB.

Pogoda. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Najgorzej na Podkarpaciu

"Uwaga! W ciągu dnia (10.10) prognozowany silny wiatr. Zabezpiecz rzeczy, które porwane przez wiatr mogą stanowić zagrożenie" - brzmi komunikat, który wysłano do odbiorców na terenie powiatu: bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego.

ZOBACZ: Komunikat RCB. "Zakaz korzystania z wód Odry w woj. zachodniopomorskim"

⚠️Na zaznaczonym obszarze prędkość wiatru w porywach miejscami sięga około 60 km/h.

W najbliższym czasie prędkość wiatru w porywach osiągać może około 70 km/h.#IMGW #wiatr pic.twitter.com/9R0EhpNOKG — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) October 10, 2024

Wszystko wskazuje na to, że wiatr utrzyma się również w nocy z czwartku na piątek. Będzie jednak raczej słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem silny i bardzo silny, do 55 km/h, w porywach do 85 km/h.

Wysoko w górach jego porywy sięgną do 55 km/h, a w szczytowych partiach Sudetów początkowo do 65 km/h. Powieje z kierunków zachodnich.

WIDEO: Handel wizami dla Rosjan. "Sprawa dla komisji śledczej" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nn/kg / polsatnews.pl