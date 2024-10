Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował w czwartek, że prezydent Andrzej Duda zwrócił się do niego z prośbą o umożliwienie wygłoszenia w dniu rocznicy wyborów 15 października orędzia do Sejmu. Jako że tego dnia nie przewidziano obrad izby niższej parlamentu, zaproponowano datę 16 października, czyli pierwszy dzień następnego posiedzenia.

"Prezydent Andrzej Duda poinformował mnie dziś, że w związku z rocznicą wyborów 15.10 chciałby zwrócić się z orędziem do Sejmu. Art. 140 Konstytucji daje Prezydentowi takie prawo, stanowi też, że nad jego orędziem nie przeprowadza się debaty" - przekazał w mediach społecznościowych Szymon Hołownia.

Marszałek Sejmu podkreślił jednocześnie, że w planach nie ma obrad Sejmu w dniu 15 października, a następne, 20. posiedzenie rozpocząć ma się dzień później (środa, 16 października) i taką datę zaproponowano prezydentowi.

Rocznica wyborów 15 października. Prezydent chce wygłosić orędzie

Wcześniej o szczegółach orędzia mówił także w programie "Rymanowski Live" szef Gabinetu Prezydenta RP Marcin Mastalerek. - Prezydent Duda zdecydował się skorzystać ze swojego konstytucyjnego uprawnienia i wygłosić w rocznicę wyborów parlamentarnych orędzie do Sejmu - poinformował.

Jak tłumaczył Marcin Mastalerek, rok od wyborów to "dobry moment, aby pewne sprawy podsumować, powiedzieć o wyzwaniach". - Będzie to coś w rodzaju State of the Union, takiego dorocznego wystąpienia prezydentów, jak jest w USA - wyjaśnił.



Orędzie prezydenta najprawdopodobniej dotyczyć będzie spraw bezpieczeństwa oraz współpracy, a także tego, co udało się i nie udało obecnemu rządowi. Na razie nie potwierdzono, czy prezydent zgodził się na zaproponowany przez marszałka Sejmu termin.