Kometa C/2023 A3 mknie w kierunku Ziemi. Na szczęście nie stanowi zagrożenia dla naszej planety, może być za to ciekawym zjawiskiem do obserwowania. Będzie widoczna na niebie po raz pierwszy od tysięcy lat - w dodatku gołym okiem. "Warto zaznaczyć to w kalendarzu, ponieważ kometa nie powróci przez kolejne 80 tys. lat" - informują naukowcy z NASA.

Już w najbliższą sobotę kometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) pojawi się najbliżej Ziemi. To właśnie wówczas ma być najlepiej widoczna na niebie - nawet gołym okiem - choć próby jej wypatrywania można rozpocząć nieco wcześniej - podaje "Rzeczpospolita".

Po raz pierwszy w historii przelot komety będzie rejestrowany przez współczesnych ludzi. Poprzednim razem na naszym niebie pojawiła się bowiem w czasach neandertalczyków.

Kometa C/2023 A3 zbliża się do Ziemi. Niezwykłe zjawisko na niebie

Kometa została odkryta przez Obserwatorium Astronomiczne Zijinshan w Chinach oraz Asteroid Terrestial-Impact Last Alert System (ATLAS). Druga instytucja to ufundowany przez NASA astronomiczny program badawczy, który zajmuje się wykrywanie planetoid potencjalnie zagrażających Ziemi.

ZOBACZ: "Diabelska kometa" mknie ku Ziemi. Pons-Brooks ma lodowy wulkan

Po raz pierwszy ciało niebieskie C/2023 A3 została zauważona na początku stycznia 2023 roku przez wspomnianą placówkę w Chinach. Wówczas została zgłoszona do Minor Planet Center, czyli organizacji odpowiedzialnej za zbieranie danych obserwacyjnych dotyczących planetoid oraz komet. W efekcie kometa trafiła na listę obiektów oczekujących na potwierdzenie, z której zniknęła jednak tego samego miesiąca, ponieważ została uznana za zaginioną.

Kometa C/2023 A3. Myśleli, że zaginęła. Teraz będzie widoczna gołym okiem

Około miesiąca później ten sam obiekt zauważył teleskop ATLAS w RPA. Kometę tymczasowo oznaczono jako A10SVYR. Ostatecznie komecie nadano nazwy obu obserwatoriów i sklasyfikowano ją jako C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS).

ZOBACZ: Kosmos. "Zielona kometa" bardzo blisko Ziemi. Można ją zobaczyć gołym okiem

Wszystko wskazuje na to, że kometa C/2023 A3 jest jednopojawieniowa, czyli pojawi się w pobliżu Słońca tylko raz. W Polsce najlepsze warunki do jej obserwacji będą po 12 października. Eksperci są zadnia, że to właśnie wtedy ma być widoczna gołym okiem, nawet w miastach.

Kometa C/2023 A3. Kiedy będzie widoczna w Polsce? Ekspert wyjaśnia

Począwszy od najbliższej soboty do 19 października kometę będzie można obserwować po zachodzie Słońca, nisko nad zachodnim horyzontem. W trakcie wspomnianego tygodnia - z każdym kolejnym dniem - kometa będzie coraz bardziej widoczna ponad linią widnokręgu, ale jej jasność może się stopniowo zmniejszać.

Kometa ma być widoczna w godzinach wieczornych - około godz. 18:40 - i powinna być widoczna przez ok. 1-1,5 godz. - Dobrze jest się wyposażyć w jakąś małą lornetkę, która ułatwi nam znalezienie obiektu, bo mimo że będzie on dosyć jasny, to będzie też na tle dosyć jasnego nieba - radzi w rozmowie z RMF MAXX Adam Derdzikowski z obserwatorium astronomicznego w Płońsku.

Według NASA obiekt zniknie na tysiące lat z naszego horyzontu na początku listopada. Co ciekawe, wygląda na to, że kometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) nie będzie jedyną kometą w tym miesiącu. 27 września odkryto bowiem nową kometę, którą nazwano tymczasowo A11bP7I - informuje virtualtelescope.eu.

nn/wka / Polsatnews.pl