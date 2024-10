Ukraińcy, którzy nie ukończyli 25. roku życia nie są zobowiązani do służby wojskowej - informuje agencja Unian, powołując się na informacje uzyskane od deputowanego, Jarosława Żeleźniaka.

Wojna w Ukrainie. Część Ukraińców zwolniona z mobilizacji

Zwolnienie ze służby wojskowej części obywateli to pokłosie decyzji Rady Najwyższej Ukrainy, które w środę przegłosowała ustawę dotyczącą mobilizacji. Za przyjęciem nowych wytycznych opowiedziało się 311 deputowanych. Wciąż nie ustalono jednak, jaki los czeka żołnierzy poniżej 25. roku życia, którzy obecnie służą w armii.

Ustawa o wzmocnieniu mobilizacji wojskowej w Ukrainie weszła w życie 18 maja. Jej postanowieniem zlikwidowano możliwość uzyskania statusu "częściowo zdolnego do służby". Obecnie istnieją jedynie kategorie "zdolny" lub "niezdolny".

Zapisy rozporządzenia zobowiązały mężczyzn w wieku 18-60 lat do aktualizacji danych w Terytorialnych Centrach Rekrutacji i Wsparcia Społecznego, Centrach Usług Administracyjnych lub przygotowanej aplikacji. Takie same działania muszą podjąć również zarejestrowane do służby kobiety oraz osoby poniżej 25. roku życia, które dobrowolnie zgłosiły się do służby.

Z mobilizacji wojskowej zwolnieni są obywatele Ukrainy, których rodzeństwo zginęło w czasie wojny, osoby niepełnosprawne, opiekunowie niepełnosprawnych małoletnich, czy samotni rodzice (w przypadku gdy drugi rodzic nie żyje, odbywa karę lub został pozbawiony praw do opieki).

Wołodymyr Zełenski przedstawi Plan Zwycięstwa

Na 12 października przewidziane jest 25. spotkanie Grupy Ramstein w Niemczech. Wołodymyr Zełenski ogłosił, że przedstawi wówczas tzw. Plan Zwycięstwa, opisujący kroki, które należy podjąć w celu sprawiedliwego zakończenia wojny.

"Determinacja naszych partnerów i wzmocnienie Ukrainy są tym, co może powstrzymać rosyjską agresję. Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy pomagają bronić naszego państwa, Europy i całego świata" - powiedział ukraiński prezydent.

Wołodymyr Zełenski przedstawił już założenia planu prezydentowi USA Joe Bidenowi, który będzie gospodarzem spotkania w Ramstein. Szczegóły planu znają również kandydaci na przywódców Stanów Zjednoczonych - Kamala Harris oraz Donald Trump. Prezydent Ukrainy rozmawiał z nimi podczas swojej ostatniej wizyty w USA.