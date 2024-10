Czeka nas czwartek z prawdziwie letnimi temperaturami. W przeważającej części Polski możemy się spodziewać od 17 do 21 stopni Celsjusza. Jeszcze cieplej ma być na południu kraju, gdzie słupki rtęci pokażą nawet do 24 stopni. Mniej optymistyczne prognozy dotyczą województwa lubuskiego, gdzie wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem.

Optymistyczną prognozę pogody na nadchodzący czwartek zapowiedział synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak. Jak się okazuje, będzie to wyjątkowo ciepły dzień, który może przywołać wspomnienia wakacyjnych chwil.

W czwartek letnia pogoda. Padło też ostrzeżenie

W przeważającej części kraju temperatura maksymalna wyniesie od 17 aż do 21 stopni Celsjusza. Jeszcze cieplej będzie na południu i południowym wschodzie kraju - tam od 22 do 24 stopni. Nieco chłodniej będzie w rejonach podgórskich, gdzie termometry pokażą przeważnie od 15 do 18 stopni - przekazano PAP.

Mimo wysokiej temperatury, w dużej części kraju na niebie zawisną gęste chmury. Przejaśnień spodziewać się można przede wszystkim na wschodzie kraju. Miejscami wystąpić mogą przelotne opady deszczu.

ZOBACZ: Pogoda. Przed nami pierwszy orkan tej jesieni. Zrobi się niebezpiecznie

Jednak powodów do niepokoju nastręczać może wiatr. Jak podają synoptycy, będzie umiarkowany, ale dość silny. Z tego powodu IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla całego województwa lubuskiego. W tym regionie prognozowany jest silny wiar o prędkości od 30 do 40 km/h w porywach do 75 km/h, z zachodu. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 8 do godz. 14 w czwartek.

Jak przekazał Walczak, silnego wiatru spodziewać się możemy również w pozostałych częściach Polski. Na przeważającym obszarze kraju w porywach do 60 km/h, natomiast na zachodzie do 80 km/h. Najsilniej będzie wiało nad samym morzem i w rejonach podgórskich - do 85 km/h.