Skargi od oburzonych pasażerów posypały się na przedstawicieli linii lotniczych Qantas. Firma została skrytykowana za to, że podczas jednego z lotów zaoferowała podróżnym do obejrzenia dość kontrowersyjny film. Seans "Nocą w Nowym Jorku" nie wszystkim przypadł do gustu z uwagi na liczne, odważne sceny, które wielu oburzyły. Linia już odniosła się do oskarżeń, tłumacząc wpadkę awarią.