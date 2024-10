Jest wniosek o uchylenie immunitetu Łukaszowi Mejzie. Komunikat prokuratury

Adam Bodnar zwrócił się do Marszałka Sejmu z wnioskiem o uchylenie immunitetu Łukasza Mejzy oraz Ryszarda Wilka - informuje Prokuratura Krajowa. Pierwszy z posłów jest podejrzany m.in. o składanie fałszywych zeznań podatkowych, z kolei wobec Wilka prowadzone jest postępowanie dotyczące znieważenia funkcjonariuszy i naruszenia ich nietykalności cielesnej.

We wtorek Adam Bodnar zwrócił się do Marszałka Sejmu Szymona Hołowni z wnioskiem o uchylenie immunitetu Łukasza Mejzy - informuje w środę Prokuratura Krajowa. Jak podkreślono, aby polityk mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej konieczne jest wcześniejsze uzyskaniu zgody Sejmu.

Łukasz Mejza może stracić immunitet. Jest wniosek

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie podania nieprawdy lub zatajenia prawdy w oświadczeniach o stanie majątkowym przez osobę sprawującą mandat posła na Sejm RP IX i X kadencji.



Rzecznik prasowy PK prok. Anna Adamiak przekazała, że w toku postępowania zgromadzono materiał dowodowy w postaci dokumentów, w tym: oświadczeń majątkowych składanych przez Mejzę w okresie od 2021 r. do 2024 r., danych z Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowego Rejestru Sądowego, a także przesłuchano świadków i dokonano oględzin nieruchomości.

"Uzyskane dowody uzasadniają dostatecznie podejrzenie popełnienia przez Łukasza Mejzę 11 przestępstw" - czytamy. W komunikacie podkreślono, że chodzi o:

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w siedmiu - złożonych w latach 2021 -2024 - oświadczeniach o stanie majątkowym,

podanie nieprawdy w 2021 roku w trzech oświadczeniach majątkowych w związku z pełnieniem funkcji publicznej tj. sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sport - następnie Ministerstwie Sportu i Turystyki

niedopełnienie ciążącego na funkcjonariuszu publicznym - pośle na Sejm RP - obowiązku w zakresie zgłoszenia wymaganych informacji

Do momentu, aż marszałek Sejmu nie wyrazi zgody na pociągnięcie polityka do odpowiedzialności karnej, prokuratura nie może postawić Mejzie zarzutów, ani go przesłuchać.

Ryszard Wilk może stracić immunitet

Sytuacja z immunitetem wygląda identycznie w przypadku Ryszarda Wilka. Postępowanie w jego sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu.

