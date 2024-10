W dniu urodzin swojej mamy amerykański muzyk Jack White zamieścił w mediach społecznościowych wpis opatrzony polską piosenką. Tekst "Sto lat" Teresa Gillis zna od dziecka. To nie pierwszy raz, kiedy artysta postanowił świętować ten ważny dzień w sposób nawiązujący do polskich korzeni. Kilka lat wcześniej zaprosił swoją mamę na scenę w Warszawie.

Piosenkę "Sto lat" każdy z nas zna od dziecka. Wielu jednoznacznie kojarzy się ona z najradośniejszymi chwilami, spędzanymi w towarzystwie rodziny i przyjaciół. Jak udowodnił amerykański artysta, nie da zastąpić się jej angielskim "Happy Birthday" - szczególnie jeśli tęskni się za ukochaną ojczyzną.

Z okazji 94. urodzin swojej mamy Teresy Gillis, amerykański muzyk Jack White zamieścił na swoim profilu w mediach społecznościowych wzruszające życzenia. We wpisie znalazł się między innymi tekst polskiej piosenki śpiewanej z okazji urodzin. Artysta dołączył nietypowe zdjęcie.

"Wszystkiego najlepszego dla mojej matki, jedynej i niepowtarzalnej Teresy Gillis! (Na zdjęciu uczy mnie, jak zagrać akord G na gitarze)" - napisał.

Jack White złożył swojej mamie wzruszające życzenia. Po polsku

Teresa Gillis jest z pochodzenia Polką. To nie pierwszy raz, kiedy Jack White postanowił w jej urodziny sięgnąć do biało-czerwonych korzeni. W 2018 roku podczas koncertu w Warszawie muzyk zaprosił swoją mamę na scenę, a cały zebrany tłum odśpiewał dla niej "Sto lat". Nagrania i zdjęcia z tego wydarzenia obiegły świat.

Jack White to znany na całym świecie artysta, najbardziej rozpoznawalny jako gitarzysta i wokalista zespołu The White Stripes. Wydał też kilka solowych albumów, takich jak "Lazaretto" czy "Blunderbuss". Popularność zapewniła mu między innymi współpraca z innymi sławnymi artystami. Wśród nich znaleźli się Jeff Beck, Alicia Keys, Bob Dylan, Loretta Lynn oraz zespół The Rolling Stones.