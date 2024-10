Straż pożarna przypomina, że czujka dymu może uratować życie. Z uwagi na okres grzewczy powróciło ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Czad czy też "cichy zabójca" zebrał już pierwsze żniwo. Do tragedii doszło na Śląsku, gdzie przez zatrucie gazem zmarły dwie osoby, a kolejne cztery trafiły do szpitala.

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego - zarówno straż pożarna jak i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - apelują o ostrożność i zaopatrzenie się w przedmiot, który w tym okresie jest niezbędny. Mowa o czujce dymu. Służby podkreślają, że może ona uratować życie.

Są pierwsze ofiary "cichego zabójcy". Straż apeluje

Czujka ma alarmować w momencie, gdy wykryje niebezpieczną ilość cząsteczek dwutlenku węgla. Wówczas aktywuje alarm w postaci sygnału dźwiękowego i optycznego (miga na czerwono) ostrzegając mieszkańców przed zagrożeniem.

Pojawiły się już pierwsze ofiary "cichego zabójcy". Tragedia miała miejsce w niedzielę w Jaworznie na Śląsku. "Prawdopodobnie na skutek nieszczelności komina doszło do śmiertelnego zatrucia czadem dwóch osób" - informuje PSP w Katowicach. Ofiary to kobieta w wieku 64 lat oraz 68-letni mężczyzna. Kolejne cztery osoby - w tym dwoje dzieci - zostało zabranych do szpitala z objawami podtrucia.

Wczoraj, z powodu zatrucia czadem zmarły 2 osoby.



Czad (tlenek węgla) jest gazem szczególnie niebezpiecznym, ponieważ nie ma zapachu ani barwy, dlatego trudno go wykryć.



Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa:

📢zainstaluj czujnik czadu

📢nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych… pic.twitter.com/OqDsaBLax8 — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 7, 2024

Aby zwiększyć świadomość obywateli i przypomnieć o czujkach dymu straż - jak co roku - rozpoczęła kampanię społeczną "Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa" Jest to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Służby przypominają, że tlenek węgla jest tak niebezpieczny, ponieważ to bezbarwny, bezwonny i niewykrywalny ludzkimi zmysłami gaz. Wydziela się m.in. podczas niepełnego spalania paliw, gdy jest ograniczony dostęp do powietrza.



Bardzo łatwo wchłania się przez drogi oddechowe i łączy z hemoglobiną we krwi, co może prowadzić do zatrucia. Czujka pozwala na stały monitoring obecności niebezpiecznego gaz.

Objawy zatrucia czadem

Objawy zatrucia tlenkiem węgla zależne są od stężenia tlenku węgla we wdychanym powietrzu oraz od stężenia karboksyhemoglobiny we krwi. Do najważniejszych objawów, które mogą mieć różne natężenie, należą:

ból głowy

zaburzenia koncentracji

zawroty głowy

osłabienie

wymioty

konwulsje, drgawki

utrata przytomności

śpiączka

zaburzenia tętna

zwolniony oddech.

Kiedy dochodzi do zatruć tlenkiem węgla?

Zagrożenie zatruciami tlenkiem węgla nasila się w okresie jesienno-zimowym, gdy następuje sezon ogrzewania mieszkań i innych pomieszczeń. Przyczyną zatrucia czadem w większości przypadków są:

wadliwe lub niesprawne urządzenia grzewcze

niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych

niesprawne przewody kominowe w budynków

niedrożna wentylacja pomieszczeń

pożary.

Poza montażem czujki dymu przed zatruciem czadem można się uchronić sprawdzając regularnie szczelności przewodów kominowych i systematycznie je czyścić. Przydatne będzie również systematycznie sprawdzanie ciągu powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do kratki wentylacyjnej - jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do kratki.

Absolutnie nie wolno zaklejać i zasłaniać kratek wentylacyjnych. Aby zapobiec tragedii należy także - w przypadku pomieszczeń, w których odbywa się proces spalania - często wietrzyć pomieszczenie.

Jeśli zaobserwujemy objawy takie jak duszności, ból i zawroty głowy, nudności, a istnieją przesłanki, że mogą być one wynikiem zatrucia czadem, należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie i najlepiej je opuścić, a także skonsultować się z lekarzem.