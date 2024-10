Mieszkańcy Warszawy i okolicznych powiatów otrzymali we wtorek SMS-y z alertami RCB informującymi o zbliżających się ćwiczeniach.

"Uwaga! Jutro (9.10 g. 11.00) w Warszawie ćwiczenia systemu alarmowania. Ogłoszenie - dźwięk modulowany 3 min. Odwołanie - dźwięk ciągły 3 min. Zachowaj spokój" - czytamy w wiadomości.

Warszawa. Alert RCB wysłany do mieszkańców

Alert został wysłany do odbiorców na terenie Warszawy oraz powiatów: legionowskiego, mińskiego, otwockiego, wołomińskiego, grodziskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego.

Pilotaż powiadamiania mieszkańców będzie przeprowadzany po raz pierwszy w historii miasta. Ćwiczenia odbywają się w ramach rozpoczętego w poniedziałek "Tygodnia bezpieczeństwa".

Warszawa. "Tydzień bezpieczeństwa". Rafał Trzaskowski komentuje

W poniedziałkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" o program pytany był prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

- Prowadzimy bardzo szeroko zakrojone działania na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa - wskazał gość Bogdana Rymanowskiego, dodając, że stolica od wielu miesięcy przygotowuje się na wypadek różnych kryzysów.

Prezydent stolicy odparł także zarzuty opozycji o to, że jego działania na rzecz bezpieczeństwa są początkiem kampanii prezydenckiej. Jak powiedział, uśmiecha się, gdy słyszy takie oceny, bo codziennie słyszy, że jak coś robi, to jest to element kampanii wyborczej.