Podczas ostatniego losowania Lotto zwycięski kupon zapewnił jednej osobie wygraną w wysokości ponad 11 mln zł. Kumulację rozbito po raz pierwszy od 19 września. Szczęście miał też uczestnik Lotto Plus, który zgarnął równo milion złotych.

5 października w trakcie ostatniego losowania Lotto i Lotto Plus w obu przypadkach padła "szóstka". Wśród szczęśliwych numerów znalazły się:

w Lotto: 3, 15, 17, 22, 29, 48

w Lotto Plus: 13, 20, 21, 23, 25, 34

Jeśli chodzi o Lotto, kupon z wytypowanymi poprawnie wszystkimi sześcioma numerami, zapewnił zwycięscy wygraną w wysokości dokładnie 11 261 116.30 zł. Ostatni raz kumulacja została rozbita 19 września, kiedy to gracz z Warszawie wygrał 2 mln zł.

Wyniki Lotto. Rozbita kumulacja. Zwycięzca zgarnął ponad 11 milionów

Najwyższa wygrana padła również w Lotto Plus, gdzie zawsze można wygrać maksymalnie 1 mln zł. Tym razem jedna osoba poprawnie wytypowała wszystkie zwycięskie liczby i w ten sposób wpisała się w poczet polskich milionerów. To pierwsza główna nagroda w Lotto Plus od 6 sierpnia - wówczas o dodatkowy milion wzbogacił się mieszkaniec Wrocławia.

Wielkie wygrane w Lotto. Nowi milionerzy w Polsce

Jak wynika z informacji na stronie Lotto, w ostatnim losowaniu padło też dużo "piątek". Niemal setce graczy (97) udało się trafnie wytypować pięć z sześciu liczb w Lotto. Każdy z nich został nagrodzony kwotą 4224.20 zł. W Lotto Plus "piątkę" odgadły 42 osoby, z których każda wygrała dodatkowe 3500 zł.

Wyniki ostatniej kumulacji oznaczają, że prawdopodobnie mamy w Polsce dwóch nowych milionerów (o ile, osoby te nie posiadały takich kwot już przed wygraną).

Według Słownika Języka Polskiego milionerem może nazwać się ten, kto posiada majątek warty co najmniej milion w jakiejś walucie.

