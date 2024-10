Postępowanie sprawdzające w związku z informacjami dotyczącymi naruszenia tajemnicy obrończej w toku śledztwa prowadzonego m.in. przeciwko Januszowi Palikotowi zostało wdrożone z urzędu w Wydziale Spraw Wewnętrznych PK.



Jak czytamy w opublikowanym komunikacie, w jego toku "prokurator uzyska odpowiednią dokumentację, zwłaszcza w zakresie czynności mogących naruszyć tajemnicę obrończą, a także przesłucha w charakterze świadka osoby składające zawiadomienia".

Wdrożone postępowanie sprawdzające ma pomóc śledczym ustalić czy zaszło uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, co z kolei warunkuje ewentualne wszczęcie śledztwa. Oznacza to, że prokuratorzy będą musieli ustalić, czy w danym przypadku mieliśmy w ogóle do czynienia z tajemnicą obrończą lub adwokacką, a jeśli tak, to czy została ona naruszona.



Decyzja o wszczęciu lub też odmowie wszczęcia śledztwa ma zostać podjęta w ciągu 30 dni.

Zatrzymanie Janusza Palikota. Prokuratura zbada złamanie tajemnicy adwokackiej

W sobotę obrońca Janusza Palikota mec. Jacek Dubois poinformował media, że funkcjonariusze służb, którzy zatrzymali jego klienta, zapoznali się z treścią korespondencji znajdującej się na urządzeniach Palikota, co jego zdaniem stanowiło złamanie tajemnicy adwokackiej.



Prawnik ocenił, że nie widział "większego skandalu" i tłumaczył, że osoba mająca kłopoty z prawem, przychodząca do adwokata, musi mieć pewność, że jej tajemnice nie ujrzą światła dziennego i nie zostaną użyte przeciwko niej.



W reakcji na to Prokuratura Krajowa przekazała, że szanuje obowiązujące zasady oraz przepisy i zamierza wyjaśnić sprawę potencjalnych naruszeń.

Wcześniej sąd uwzględnił wniosek prokuratury i zastosował wobec Janusza Palikota środek tymczasowy w postaci aresztu warunkowego na dwa miesiące.



Palikot może wyjść na wolność po wpłaceniu kaucji równej 1 mln zł, ale jego obrona chce obniżenia tej kwoty. Z kolei prokuratura nie wyklucza, że złoży wniosek o to, by wyjście z aresztu po wpłaceniu kaucji w ogóle nie było możliwe.