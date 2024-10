Polak zatrzymany w Danii. W tle cyberprzestępcza siatka

Oszustwo internetowe polegało na przełamaniu systemu informatycznego holenderskiej firmy posiadającej oddział na terenie Francji, podszyciu się pod jej kontrahenta i zamianie numeru rachunku bankowego wykorzystywanego do rozliczeń - wyjaśniono w komunikacie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Dania. Zatrzymano Polaka ściganego ENA. W tle cyberprzestępcza siatka

Skutkiem oszustwa było wyłudzenie pieniędzy, które ostatecznie - z wykorzystaniem systemu bankowego - trafiły na rachunek bankowy prowadzony w Polsce. Rachunek ten należał do jednej z firm - założonej i wykorzystanej przez sprawców wyłącznie do realizacji przestępczego procederu.

ZOBACZ: Szef Interpolu alarmuje. "Światu grozi przegrana"

"Niezwłoczne działania CBZC oraz Prokuratora zapobiegły dalszemu transferowi wyłudzonych pieniędzy w kwocie ponad 20 mln złotych. Odzyskane pieniądze zostały zwrócone w całości pokrzywdzonemu" - przekazali mundurowi.

Rozbito międzynarodową grupę cyberprzestępców. Służby ujawniają szczegóły

W komunikacie wyjaśniono, że w oparciu o "intensywne działania o charakterze operacyjno-śledczym" oraz "przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii" policjantom z CBZC udało się ustalić 10 sprawców przestępstwa, którym prokurator przedstawił m.in. zarzuty dotyczące działania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz ukrywania pieniędzy pochodzących z przestępstwa.

Wobec podejrzanych zastosowano areszt tymczasowy. "Po ucieczce z Polski jednego z głównych sprawców, wdrożono poszukiwania Europejskim Nakazem Aresztowania, co doprowadziło do jego zatrzymania na terenie Danii, skąd we wrześniu br. został przekazany do Polski" - czytamy.

Rozbito grupę cyberoszustów."Niewykluczone kolejne zatrzymania"

Jak podkreślili funkcjonariusze, grupa ta miała charakter międzynarodowy. Okazuje się, że wątek oszustwa internetowego jest tylko częścią prowadzonego śledztwa, które toczy się w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie.

Jak na razie ustalono, iż zorganizowana grupa przestępcza zajmowała się także wyłudzaniem odszkodowań komunikacyjnych oraz paserstwem skradzionych na terenie Europy samochodów osobowych klasy premium.

"W chwili obecnej, oprócz odzyskanych pieniędzy, u jednego z podejrzanych dokonano zabezpieczenia mienia w kwocie ponad 1,2 miliona złotych. Śledztwo ma charakter rozwojowy, dlatego niewykluczone są dalsze zatrzymania w tej sprawie" - zapowiedziano.

WIDEO: "To kolejny, groźniejszy etap wojny". Ekspert o ataku Iranu na Izrael Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nn / Polsatnews.pl