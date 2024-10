Piotr Gliński uważa, że Marcin Romanowski pojawi się dzisiaj w prokuraturze. - Komentarz jest jeden w sprawie Romanowskiego, który najlepiej symbolizuje dzisiejsze czasy w Polsce, że można kogoś zatrzymać, wyprowadzić w kajdankach, postawić zarzuty, później okazuje się, że to wszystko było nielegalne - podkreślił.

- A druga sprawa, że można takimi igrzyskami, bo przecież ostatnio i Palikot został zatrzymany, można zasłaniać bardzo ważne sprawy, o których się nie mówi, które się próbuje ukryć tzn. stan państwa, to co się dzieje w budżecie, czy to, co się dzieje w sprawie pomocy powodzianom - dodał poseł PiS.

