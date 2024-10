Hezbollah zaatakował miasto Hajfa - przekazał władze Izraela. To pierwszy raz, kiedy ugrupowanie wymierzyło w to miasto położone na północy Izraela. Tel Awiw nie czekał długo z odwetem. Libańskie władze donoszą o co najmniej 10 strażakach, którzy zginęli w wyniku eksplozji po izraelskim nalocie.