Ceny paliwa w Polsce są niższe, ale nie wszędzie tak samo. Sytuacja jest bardzo zróżnicowana w zależności od stacji. Diesel można znaleźć za poniżej sześć złotych, w niektórych miejscach kosztuje 5,89 złotych.

Mniej niż zazwyczaj zapłacimy też za benzynę 95, która kosztuje 6,03 złote, a jeszcze taniej jest w zachodnich regionach Polski, gdzie możliwe jest zatankowanie poniżej 6 złotych.

Ceny paliw. Kierowcy nie są jednak zadowoleni

Kierowców taka obniżka jednak nie cieszy. Wskazują, że ceny wahają się ciągle, a za chwilę cena za litr benzyny znowu wzrośnie. - 6,03 no to trochę tańsza, ale miało być 5,19 - mówi w rozmowie z Polsat News jeden z kierowców.

- Wydaję mi się, że jest taniej ze względów ogólnoświatowych, a nie naszych polskich, bo na świecie paliwa tanieją, to i u nas. Ale to nie jest coś pozytywnego, że to nasz rząd zrobił - podkreśla nasz rozmówca.

Ich zdaniem nawet przy obecnych obniżkach paliwo i tak jest stanowczo za drogie. - Powinno być jeszcze taniej, absolutnie. Teraz po prostu jest taniej, pewnie przez jakiś moment - dodaje inny.

Niże ceny paliw. Nie potrwa to długo

Niże ceny paliw raczej nie utrzymają się długo. Obecne obniżki nie są spowodowane działaniem rządu - to kwestia umacniającego się złotego, niżej ceny ropy, czy też braku popytu na ten surowiec w Chinach.

Eksperci przewidują jednak, że w okolicach przyszłego tygodnia ceny zaczną znowu wzrastać. Wszyscy patrzą też z niepokojem na sytuację na Bliskim Wschodzie, bo znajdujące się tam złoża ropy naftowej mogą być zagrożone.

Przy nasilającym się konflikcie między Iranem a Izraelem przewiduje się, że ta cena może wynieść nawet bliżej 7 złotych.