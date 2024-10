- Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ale nie mam wątpliwości, że to, co się dzieje to jest cyrk - powiedział Patryk Jaki zapytany przez Grzegorza Kępkę, czy poseł Marcin Romanowski pojawi się w poniedziałek na przesłuchaniu w prokuraturze.

Pełniący obowiązki przewodniczącego Suwerennej Polski Patryk Jaki dodał, że "wzywają go przebierańcy, którzy siłą zajęli budynek prokuratury".

- Mamy orzeczenie Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Najwyższego - oni tam są kompletnie bezprawnie. To jest tak, jakbym podał się za króla Hiszpanii i pana wezwał na audiencję - powiedział Jaki.

Na pytanie, co doradziłby posłowi Romanowskiemu, Jaki stwierdził, że rozważałby czy w ogóle do prokuratury iść.

- Mamy decyzję wszystkich najuważniejszych sądów w Polsce, które jasno wskazują, ze Dariusz Korneluk nie jest prokuratorem krajowym - powiedział polityk Suwerennej Polski.

- Jak kogoś chce się rozliczać z przestrzegania prawa, to samemu powinien je przestrzegać - przekazał polityk. - Ci, którzy go wzywają, popełnili duże przestępstwo, pozbawili wolności bezprawnie posła - wyjaśnił Jaki.

Artykuł jest aktualizowany.

Wcześniejsze odcinki programu dostępne tutaj.