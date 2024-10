Prezydent Andrzej Duda lubi aktywnie spędzać czas. Do sieci trafiło nagranie jak surfuje na elektrycznej desce. "Pięknie idzie! Mamy to!" - dopinguje prezydenta instruktorka. Jet surfing to dyscyplina, która umożliwia pływanie na desce bez wiatru lub fal. Popularność tego sportu w Polsce rośnie.