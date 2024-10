- Mamy nadzieję i spodziewamy się mądrości, a także siły, ale jak wiecie, nie ma żadnych gwarancji - powiedział urzędnik Departamentu Stanu USA pytany, czy Izrael udzielił gwarancji Stanom Zjednoczonym, że podczas odwetu na Teheran w grę nie będą wchodziły irańskie obiekty nuklearne.

Konflikt na Bliskim Wschodzie. Sytuacja "na krawędzi"

Po atakach Iranu na Izrael urzędnicy amerykańscy poparli prawo do odwetu Izraela, choć wyrażali również swoje obawy, dotyczące zaostrzania konfliktu na coraz bardziej niestabilnym Bliskim Wschodzie.

Stany Zjednoczone nie wiedzą jeszcze, kiedy ostatecznie zapadnie decyzja o formie odpowiedzi Izraela, ani kiedy zostanie zrealizowana. Joe Biden na konferencji prasowej w piątek wspomniał jedynie, że nie "Izrael nie podejmie decyzji natychmiast".

Jeden z urzędników Departamentu Stanu, zapytany przez CNN, czy Izrael wykorzysta pierwszą rocznicę ataku Hamasu do odwetu na Iran, odparł: "Naprawdę trudno powiedzieć".

- Myślę, że chcieliby uniknąć 7 października, więc moim zdaniem, jeśli coś się wydarzy, to prawdopodobnie przed lub po – dodał, wskazując, że izraelski odwet mógłby odwrócić uwagę od tego, co wydarzyło się tego dnia w 2023 roku i powagi tej rocznicy.

- Stany Zjednoczone od prawie roku pracują nad tym, aby zapobiec przekształceniu się tego konfliktu w większą wojnę - i jak dotąd udaje im się to - stwierdził urzędnik. - Teraz sytuacja jest na krawędzi - dodał urzędnik.

Joe Biden: Mają prawo odpowiedzieć, ale w sposób proporcjonalny

W czwartek przed wylotem na tereny dotknięte huraganem Helene Joe Biden został zapytany przez dziennikarzy o możliwy odwet Izraela po ostatnim ataku ze strony Iranu. Prezydent USA przekazał, że nie poprze żadnego izraelskiego ataku na irańskie obiekty nuklearne.

Jak podaje agencja Reuters Biden dodał, że Izrael powinien podjąć "proporcjonalne" działania przeciwko swojemu wrogowi. - Będziemy rozmawiać z Izraelczykami o tym, co zamierzają zrobić, bo wszystkie kraje G7 zgadzają się co do tego, że mają prawo odpowiedzieć, ale w sposób proporcjonalny - tłumaczył.

Prezydent Stanów Zjednoczonych przekazał również, że na Iran zostaną nałożone dodatkowe sankcje i wkrótce będzie rozmawiał z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. - Iran bardzo mocno zboczył z kursu - dodał Biden.

Źródła: CNN