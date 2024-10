Obrońca Palikota o skandalu. "Drastyczne naruszeniach praw człowieka"

- Jest coś dla prawnika świętego, to jest tajemnica adwokacka - mówił mec. Dubois. - To jest ta pewność każdego człowieka, że jeżeli ma kłopot z prawem i przychodzi do adwokata to ma 100 proc. pewności, że to co dzieje się między nimi nie zostanie ujawnione - dodał.

Mec. Jacek Dubois: Większego skandalu nie widziałem

Mec. Dubois powiedział, że po zatrzymaniu Janusza Palikota zarekwirowany został jego telefon. - W tym telefonie jest jego korespondencja z obrońcą Jackiem Duboisem - dodał.

- Funkcjonariusze CBA widząc, z kim jest korespondencja otwierają ją, sporządzają z niej protokół, przekazują panu prokuratorowi prowadzącemu to postępowanie, który używa tego jako dowodu w sprawie przed sądem - wyjaśnił.

- Większego skandalu nie widziałem. Nie widziałem też sytuacji, żeby prokurator nawet nie wiedział, że zrobił coś złego - mówił mec. Dubois.

- Nie wiem, czy to jest standard, który został zaszczepiony tak przez czas Ziobry, że nie ma, żadnej świętości, nie ma prawa do obrony, do wolności, prawa do tajemnicy - dodał.

Mecenas przekazał, że o sprawie zawiadomi Rzecznika Praw Obywatelskich oraz złoży zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy CBA i prokuratora Prokuratury Krajowej.

Mec. Dubois odnosząc się do prowadzącego sprawę Janusza Palikota, że nie widział wcześniej prokuratora "pałającego taką nienawiścią".