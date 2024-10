Zachodni dyplomaci i ukraińscy urzędnicy dochodzą do wniosku, że porozumienie z Rosją i wejście Ukrainy do NATO byłoby możliwe dzięki zastosowaniu tzw. modelu zachodnioniemieckiego - wynika z tekstu "Financial Times". "Oznacza przyjęcie do NATO tej części terytorium, nad którym Kijów sprawuje realną kontrolę" - przekazano, dodając, że reszta ziem powinna zostać odzyskana w przyszłości.