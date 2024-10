Znany jezuita kontra Barbara Nowak. "Niszczą moją robotę"

Była małopolska kurator oświaty Barbara Nowak zacięcie broni lekcji religii w szkołach. Według niej są one "ostatnią deską ratunku" dla młodzieży w "czasach szalejącej tęczowej ideologii". Na jej słowa zareagował znany jezuita Grzegorz Kramer, który nie ukrywał, że nie spodobała mu się ta wypowiedź. "Sami wierzący niszczą moją robotę takimi tekstami" - skomentował.

Była małopolska kurator oświaty Barbara Nowak, chociaż nie sprawuje już urzędu, ciągle chętnie zabiera głos w sprawach dotyczących oświaty.

Tym razem postanowiła skomentować kwestię lekcji religii w szkołach. Według niej są one "ostatnią deską ratunku dla młodych Polaków".

Znany jezuita odpowiada Barbarze Nowak

"W czasach szalejącej tęczowej ideologii, która niszczy człowieka, celuje ostrzem w dziecko - aborcja, tranzycja, płci kulturowe, permisywna edukacji seksualna - ostatnią deską ratunku dla młodych Polaków są lekcje religii" - napisała Nowak w mediach społecznościowych.

"Ze złem się nie negocjuje" - dodała.

Na jej słowa stanowczo zareagował znany jezuita Grzegorz Kramer, który stwierdził, że "dzieci to nie przedmioty do walki".

"Uczę kolejny rok religii i wkurza mnie, kiedy sami wierzący niszczą moją robotę takimi tekstami" - napisał na platformie X.

"Wielu rodziców nie zapisuje dzieci na religię, bo nie chcą by ich dzieci brały udział w takiej wojnie. Dzieci to nie przedmioty do walki" - dodał duchowny.

Kwestia religii w szkołach

We wtorek do konsultacji trafił projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

Zakłada on, że nauka religii i etyki w szkołach ma się odbywać w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo. Ministerstwo chce również, aby lekcje te odbywały się przed rozpoczęciem obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub po ich zakończeniu.

Ostatnio na ten temat wypowiedział się również metropolita warszawski, kard. Kazimierz Nycz, który stwierdził, że "godzina lekcji religii w tygodniu powinna być obowiązkowa dla wszystkich uczniów".

- Nam w Polsce wydaje się, że jesteśmy nowatorami, prymusami w dyskusji europejskiej. Tymczasem rozmowy na temat miejsca religii w edukacji młodego pokolenia, które obecnie trwają w naszym kraju, przez Europę Zachodnią przetoczyły się 30-40 lat temu. 27 krajów Europy zrozumiało, że lekcje religii są czymś koniecznym i potrzebnym w szkole - powiedział kard. Nycz.

Przypomniał, że tożsamość, kultura i życie społeczno-polityczne narodów europejskich zostały "ukształtowane na bazie chrystianitas".

- W związku z tym nie da się zrozumieć europejskiej sztuki, muzyki, architektury bez znajomości chrześcijaństwa. Powinni uświadomić to sobie zarówno rządzący, jak rodzice oraz sama młodzież - stwierdził kard. Nycz. - Bez konkretnej wiedzy w tym zakresie trudno będzie młodym zrozumieć mechanizmy rządzące współczesnym światem, Europą czy Polską - dodał.

Zdaniem metropolity warszawskiego "jedna godzina lekcji religii w tygodniu powinna być absolutnie obowiązkowa dla wszystkich uczniów, skoro żyjemy w cywilizacji europejskiej".

