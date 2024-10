- Postępowanie karne nie może się dalej toczyć z uwagi na to, że prokuratura już przedstawiła zarzuty 15 lipca - poinformował na antenie Polsat News pełnomocnik posła Marcina Romanowskiego mec. Bartosz Lewandowski. W ten skomentował fakt wezwania na poniedziałek przez prokuraturę byłego wiceministra sprawiedliwości w charakterze podejrzanego. - Liczę, że prokuratorzy odstąpią od czynności - dodał.

Mec. Bartosz Lewandowski powołał się na antenie Polsat News na art. 248 par. 3 Kodeksu Postępowania Karnego, zgodnie z którym ponowne zatrzymanie osoby na podstawie tych samych faktów i dowodów jest niedopuszczalne.

- My tak twierdziliśmy od początku. Wskazywaliśmy na tę podstawę kodeksową pomimo głosów, które się pojawiały ze strony również prawników, jakoby tutaj przepis nie miał bezwzględnego charakteru. prokuratura podzieliła to stanowisko. Otrzymałem zawiadomienie o terminie przesłuchania pana Marcina Romanowskiego na poniedziałek na godzinę 9 - przekazał pełnomocnik Marcina Romanowskiego.

Immunitet Marcina Romanowskiego. Mec. Lewandowski: Postępowanie karne nie może się dalej toczyć

Jak poinformował mec. Lewandowski, kilka dni temu złożył on wnioski o umorzenie toczącego się w sprawie jego klienta postępowania, wskazując również na kwestie dotyczące nieskuteczności uchylenia immunitetu parlamentarnego posłowi Marcinowi Romanowskiemu.

ZOBACZ: Lekcje religii w szkołach. Kardynał Nycz: Powinni sobie to uświadomić

- Do dnia dzisiejszego nie mam żadnej odpowiedzi w tym zakresie ze strony prokuratury. Z naszych analiz dokonanych na podstawie orzecznictwa dotychczasowego w sprawach, w których sądy uznawały, że immunitet nie został skutecznie uchylony, podnosiliśmy to, że te postępowanie karne nie może się dalej toczyć z uwagi na to, że prokuratura już przedstawiła zarzuty 15 lipca - podkreślił.

Ponadto, prawnik jest przekonany, że przedstawienie zarzutów nastąpiło "bez zezwolenia odpowiedniego organu" i nie może wywołać skutku prawnego, gdyż prokurator Korneluk "nie jest do tego uprawniony".

- Liczę na to, że prokuratorzy odstąpią od dalszego wzywania mojego klienta - stwierdził.

Sprawa Marcina Romanowskiego. Były wiceminister wezwany na poniedziałek

W piątek prok. Dariusz Korneluk poinformował, że były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski został wezwany do prokuratury w charakterze podejrzanego i że wyznaczono w tym celu aż dwa terminy.

- Więcej dowiaduję się z mediów. Usłyszałem dzisiaj, że pan prokurator Korneluk twierdzi, jakoby były dwa terminy wyznaczone przez prokuraturę. Ja nic na temat jakiegoś drugiego terminu nie wiem - powiedział mec. Lewandowski.

ZOBACZ: Janusz Palikot zatrzymany przez CBA. Były poseł usłyszał zarzuty

Jednocześnie prawnik nie chciał zdradzić, czy jego klient stawi się w poniedziałek w prokuraturze, ale zapewnił, że on sam jest z nią w stałym kontakcie.

- Prokurator ma również możliwość powiadomienia pana posła Romanowskiego. Sam poseł Romanowski się nie ukrywa i nie unika kontaktu z organami ścigania - przekazał.