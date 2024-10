Księża z diecezji sosnowieckiej otrzymali specjalne instrukcję od kurii za pośrednictwem newslettera. Chodzi o to, jak powinni zachować się duchowni w razie zatrzymania przez policję. Sprawa ma związek z ostatnimi wydarzeniami w diecezji.

Rozesłanie specjalnej instrukcji do duchownych potwierdził Interii dyrektor Biura Prasowego Diecezji Sosnowieckiej ks. Przemysław Lech. Jako pierwsza opublikowała ją gazeta.pl.

Wiadomość duchowni otrzymali po wydarzeniach, do których doszło w ostatnich dniach - we wtorek i środę zarzuty usłyszeli mężczyźni związani z diecezją sosnowiecką. Dwóch z nich to księża, a trzeci jest byłym duchownym

Jak zachować się w razie zatrzymania? Specjalna instrukcja dla księży

Kuria przypomina w instrukcji "zasady polskiej procedury karnej" konkretne artykuły z Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego. Zwrócono szczególną uwagę na prawa, jakie przysługują osobom zatrzymanym. Chodzi m.in. o niezwłoczny kontakt z adwokatem lub radcą prawnym, a także możliwość zażądania, by o sytuacji została powiadomiona osoba najbliższa.

Przekazano, że w razie braku adwokata, należy zwrócić się do kurii lub sądu biskupiego, a ci taką pomoc zorganizują. Kuria pisze również, że "należy korzystać z uprawnienia do powiadomienia również innej osoby (oprócz osoby najbliższej) i żądać, aby o zatrzymaniu powiadomiono przedstawiciela diecezji sosnowieckiej".

Przekazano także, że w razie przeszukania obecna może być przy nim osoba wskazana przez tego, u kogo dokonuje się przeszukania. Dodatkowo pouczono, że z przeszukania sporządzany jest protokół, co do którego można zgłosić swoje uwagi.

"W razie dostrzeżenia jakichkolwiek niezgodności między protokołem a rzeczywistym przebiegiem czynności, należy je wskazać i żądać, aby poprawki zostały zamieszczone w protokole; w razie odmowy, należy odmówić podpisania protokołu" - wskazano w instrukcji.

Problematyczna diecezja na południu Polski

We wtorek i środę zarzuty usłyszeli mężczyźni związani z diecezją sosnowiecką. Dwóch z nich to księża, a trzeci jest byłym duchownym. Są oskarżani m.in. o wykorzystanie nieletnich.

Kuria wydała oświadczenie w sprawie. Poinformowała, że od roku jeden z mężczyzn miał zakazy: posługi duszpasterskiej oraz kontaktu z młodzieżą i dziećmi. Drugiego w środę zawieszono w pełnieniu obowiązków proboszcza.



To kolejny skandal, z którym w ostatnim czasie mierzy się diecezja sosnowiecka. Na początku marca zeszłego roku na podwórku przy Domu Katolickim znaleziono ciało ugodzonego nożem 26-letniego diakona. Tego samego dnia martwy 45-letni ksiądz został znaleziony przy torach kolejowych.

Z kolei miała miejsce kontrowersyjna impreza, zorganizowana na plebanii parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. W mieszkaniu zajmowanym przez księdza Z. odbyło się spotkanie kilku mężczyzn, w trakcie którego jeden z nich stracił przytomność. Interweniowały pogotowie ratunkowe i policja. W sprawie ks. Tomasz Z. usłyszał cztery zarzuty.

Po skandalu w Dąbrowie Górniczej z urzędu biskupa diecezjalnego zrezygnował bp Grzegorz Kaszak. Zastąpił go bp Artur Ważny.

Bp Ważny poinformował, że w diecezji trwa audyt - pracę rozpoczęła komisja ds. rozeznania i rozwoju. Jej zadaniem jest przyjrzenie się, jak działają instytucje i struktury w wymiarze duszpasterskim, administracyjnym, prawnym i finansowym. Druga komisja, która zajmie się wyjaśnieniem skandali z udziałem duchownych, jest na etapie umocowania.