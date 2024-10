Funkcjonariusz służby więziennej w rękach policji. Pomagał aresztowanemu

Funkcjonariusz Służby Więziennej z Mazowsza został aresztowany. Policja ustaliła, że mężczyzna umożliwił przekazanie tymczasowo aresztowanemu m.in. telefonu komórkowego. Ponadto informował o planowanych kontrolach i instruował, jak postępować w przypadku sprawdzenia celi. W tej sprawie zatrzymano jeszcze jedną osobę. Mężczyznom grozi nawet do 10 lat więzienia.

Policjanci z Radomia w trakcie śledztwa ustalili, że w jednym z aresztów śledczych na terenie województwa mazowieckiego może dochodzić do przestępczego procederu.

Funkcjonariusz służby więziennej aresztowany. Pomagał aresztowanemu

Ustalono, że w sprawę jest zamieszany funkcjonariusz służby więziennej. 37-latek umożliwił przekazanie do celi tymczasowo aresztowanego członka zorganizowanej grupy przestępczej rozprowadzającej środki odurzające telefonu komórkowego. Tym samym osadzony mógł kontynuować działalność przestępczą.

Ponadto funkcjonariusz przekazywał również inne przedmioty, do których przebywający w areszcie nie powinien mieć dostępu. Do tego informował go o planowanych kontrolach i instruował, jak postępować w przypadku sprawdzenia celi.

Policjanci ustalili również, że funkcjonariusz umożliwiał osadzonemu nieuprawniony kontakt telefoniczny za pośrednictwem aparatu stacjonarnego służby więziennej.

Mógł kontynuować działalność przestępczą z aresztu dzięki funkcjonariuszowi

W tej sprawie zatrzymano jeszcze jedną osobę. 47-latek pośredniczył w przekazywaniu przedmiotów. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani w swoich miejscach zamieszkania i doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Policja przekazała, że funkcjonariuszowi przedstawiono zarzut przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści, a drugi mężczyzna usłyszał zarzut pomocnictwa do tego przestępstwa.

Wobec mężczyzn prokurator zastosował m.in. dozór policyjny, a wobec funkcjonariusza dodatkowo zawieszenie w czynnościach służbowych. Za dokonanie zarzucanych przestępstw grozi kara więzienia do 10 lat.

Zatrzymania to efekt współpracy funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu z Biurem Kontroli Centralnego Zarządu Służby Więziennej.