Dyrektor generalny Meta Mark Zuckerberg wyprzedził Jeffa Bezosa w wyścigu po tytuł najbogatszego człowieka świata. Teraz pomysłodawca m.in. Facebooka plasuje się na drugim miejscu, tuż za Elonem Muskiem. Majątek Zuckerberga szacowany jest obecnie na 206,2 mld dolarów. Do założyciela Tesli brakuje mu jednak 50 miliardów dolarów.

Bloomberg Billionaires Index odnotował w czwartek, że Mark Zuckerberg jest obecnie drugim najbogatszym człowiekiem na świecie. Dotychczas lokata ta należała do prezesa Amazona Jeffa Bezosa. Ten jednak wzbogacił się w minionym roku "zaledwie" o 28,2 miliardów, podczas gdy majątek Zuckerberga wzrósł o rekordowe 78,1 mld dolarów.

Mark Zuckerberg drugim najbogatszym człowiekiem na świecie

Jak podkreśla Bloomberg, ogromne zyski Zuckerberga to w większości zasługa jego 13 proc. udziałów w Meta, której akcje zamknęły się w czwartek na rekordowo wysokim poziomie 582,77 dolarów, co stanowi ok. 68 proc. wzrost w porównaniu z początkiem stycznia.

Agencja dodaje, że wraz ze wzrostem osobistego majątku pomysłodawcy Facebooka szedł także duży entuzjazm inwestorów, którzy w tym roku bacznie obserwowali rosnące zyski giganta mediów społecznościowych. Wall Street nieprzerwanie miała dopingować Metę przez dotychczasowe dziewięć miesięcy 2024 roku, ponieważ firma znacząco przewyższała szacunki analityków.

Meta z rekordowymi zyskami. Rośnie majątek Zuckerberga

W lipcu Meta poinformowała, że jej sprzedaż w drugim kwartale wzrosła o 22 proc. do 39,07 mld dolarów, co oznacza czwarty kwartał z rzędu wzrostu przychodów o ponad 20 proc. Firma wskazała wówczas przede wszystkim na swoje ogromne inwestycje w sztuczną inteligencję jako przyczynę wzrostu wydajności swojej internetowej platformy reklamowej.

Pod koniec 2022 r. Zuckerberg wprowadził poważny plan cięcia kosztów, który przeciągnął się na następny rok i ostatecznie doprowadził do zwolnienia 21 tys. pracowników Meta, czyli około jednej czwartej siły roboczej firmy.



Na te zmiany inwestorzy zareagowali pozytywnie, a sama działalność firmy w zakresie reklamy internetowej zaczęła się odbijać i została wzmocniona przez masowe kampanie wydatków na reklamę cyfrową prowadzone przez powiązanych z Chinami sprzedawców detalicznych Temu i Shein.



W zeszłym tygodniu Meta zadebiutowała ze swoimi okularami Orion AR, które zebrały pozytywne recenzje od kilku osób, mających już możliwość przetestowania prototypu.