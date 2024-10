- Powołamy instytut badawczy, a zasoby - jak w przypadku prof. Sankowskiego - zostaną wykorzystane, bo on powinien być liderem instytutu - powiedział Krzysztof Gawkowski. Z kolei twórca IDEAS NCBR przyznał, że z chęcią podejmie się tworzenia tego projektu.

W czwartek na konferencji prasowej minister cyfryzacji tłumaczył, że sztuczna inteligencja jest przyszłością państwa, które chce być liderem cyfryzacji, a Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przechodzi kryzys. - Razem z ministrem Dariuszem Wieczorkiem i prof. Piotrem Sankowskim rozmawiamy, jak wyjść z kłopotu, bo niewątpliwie taki mamy. (...) Dziś te emocje gasimy - mówił Krzysztof Gawkowski.

- Polski rząd będzie wspierał sztuczną inteligencję i badaczy, którzy się tym zajmują - zadeklarował wicepremier.

Nowe informacje ws. IDEAS NCBR

- Rozwalaliśmy z wieloma rektorami polskich uczelni, aby dowiedzieć się, jaki kierunek - ponad podziałem - polska nauka powinna obrać w kwestii sztucznej inteligencji. NCBR jako jednostka spółki IDEAS - razem z uczelniami i ministerstwami - zaistnieje jako przekształcenie jednostki, powołamy instytut badawczy, który będzie zajmował się sztuczną inteligencją, a zasoby jak w przypadku prof. Sankowskiego zostaną wykorzystane, bo on powinien być liderem instytutu - dodał.

- Jako minister nauki zobowiązałem się, że wszystkie formalno-prawne kwestie przygotuję, aby spółka od 1 stycznia 2025 roku mogła zacząć działania - powiedział Dariusz Wieczorek szef resortu nauki. - Nic złego nie stanie się zespołom badawczym w spółce IDEAS. Wszystko, co profesor stworzył nadal będzie funkcjonować - dodał.

- Jako twórca IDEAS chętnie podejmę się projektu tworzenia instytutu badawczego IDEAS. Cieszę się, że będziemy kontynuować ten projekt - przekazał prof. Piotr Sankowski.

Wicepremier dodał, że minister nauki zadeklarował finansowanie instytutu. - W projekt finansowania włączy się też ministerstwo cyfryzacji, które ma za zadanie opiekować się, dawać kierunek i wytyczać pewne strategie w kwestii sztucznej inteligencji. Są też wstępne deklaracje z ministerstwa obrony, które również korzysta z tego typu zasobów - przekazał.

Prof. Piotr Sankowski jest pomysłodawcą IDEAS NCBR. Od 2021 roku do czerwca 2024 roku pełnił funkcję prezesa. Gdy we wrześniu starał się ponownie objąć to stanowisko przegrał konkurs. Nowym szefem został dr Grzegorz Borowik, który oficjalnie objął funkcję 1 października.

Prof. Piotr Sankowski: Wierzę w misję tego instytutu

30 września Bogdan Rymanowski w programie "Gość Wydarzeń" pytał prof. Sankowskiego, czy w związku z tą decyzją czuje się, jakby stracił swoje "dziecko".

- Wierzę w misję tego instytutu, ale proszę zrozumieć, że wszyscy liderzy zespołów, doświadczone osoby, są oburzone wynikiem tego konkursu - tłumaczył. - Ta cała sytuacja jest kuriozalna - dodał.

Spółka IDEAS NCBR ma międzynarodową Radę Naukową. - Jak poinformowaliśmy ich o wynikach konkursu, oni postanowili podać się do dymisji - przekazał Sankowski. Dodał, że nikt z decydentów nie rozmawiał z nim i nie tłumaczył, dlaczego przegrał w konkursie.