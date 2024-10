Wypadek francuskich żołnierzy pod Poznaniem. Zderzyło się pięć pojazdów

Groźne zdarzenie drogowe z udziałem wojska w Sierosławiu pod Poznaniem. Doszło tam do zderzenia pięciu pojazdów, w tym trzech należących do francuskiej armii. W wyniku zajścia poszkodowana została jedna osoba - żołnierka, która trafiła do szpitala. Na miejscu pracują policjanci i żandarmeria wojskowa.