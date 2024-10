Rachunki za prąd w górę. Wraca opłata mocowa

Jak wynika z informacji udostępnionych przez Urząd Regulacji Energetyki, od 1 stycznia 2025 roku w rachunkach za energię elektryczną ponownie pojawi się opłata mocowa. Oznacza to wyższe opłaty za prąd.

Pobierana od 2017 roku opłata, została zawieszona poprzez ustawę o bonie energetycznym z 23 maja 2024, w związku z czym, przez ostatnie pół roku nie była uwzględniana w rachunkach. Dla przeciętnego odbiorcy energii elektrycznej ponowne jej wprowadzenie będzie skutkować wzrostem miesięcznych rachunków o 11,44 zł.

Ceny prądu. Skąd wzięła się opłata mocowa?

Ustawa o rynku mocy z 2017 roku wprowadziła mechanizm wynagradzania wytwórców energii za gotowość dostarczania mocy do sieci energetycznej w celu stabilizacji i zapewnienia bezpiecznych dostaw energii.

ZOBACZ: Ceny papierosów w górę. Zdrożeją kilka razy

URE, wyliczając wysokość stawki opłaty mocowej, brał pod uwagę wartość kontraktów zawartych na rok 2025, koszty wynikające z kontraktów wieloletnich, a także zmniejszenie poboru energii przez konsumentów w wybranych godzinach doby.

Dodatek energetyczny, grupa taryfowa G i odbiorcy nieryczałtowi

Osobom pobierającym dodatek mieszkaniowy przysługuje tzw. dodatek energetyczny. Dodatek wynosi rocznie nie więcej niż 30 proc. iloczynu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez URE do dnia 31 marca każdego roku.

ZOBACZ: Najbardziej prądożerne urządzenia w domu. Można sporo zaoszczędzić

Dla osób samotnych próg zużycia prądu wynosi 900kWh rocznie, dla gospodarstw składających się z dwóch do czterech osób 1250kWh, a dla rodzin powyżej czterech osób górna granica wyniesie 1500kWh. Koszt zużycia prądu powyżej tych ram poniosą w całości odbiorcy.

Użytkownicy energii elektrycznej z grupy taryfowej G (gospodarstwa domowe, domy letniskowe czy altany w ogródkach działkowych) jak również odbiorcy z grupy taryfowej C (małe i średnie firmy, gospodarstwa rolne, które korzystają z sieci niskiego napięcia) są objęci opłatą zryczałtowaną, czyli ustaloną odgórnie bez rozliczania kosztów poszczególnych transakcji. Opłata mocowa dla konsumentów z grupy G oraz C (w przypadku mocy zamówionej do 16kW) wzrośnie w zależności od poziomu zużycia energii.

Wysokość opłat nieryczałtowych jest uzależniona od energii zużytej w wybranych godzinach (w dni robocze od 7:00 do 21:59) oraz krzywej poboru. W 2025 roku wyniesie ona 0,1412 zł/kWh, co oznacza wzrost o około 0,015 zł/kWh w stosunku do opłaty z roku bieżącego (126,73 zł/MWh).

Na podstawie danych URE w tej kategorii ustawa wyróżnia cztery grupy odbiorców:

dla której wielkość różnicy między ilością energii zużytą w dni robocze w wybranych godzinach doby i poza tymi godzinami wynosi mniej niż 5 proc.

różnica ta wynosi nie mniej niż 5 proc. i mniej niż 10 proc.

gdzie różnica wynosi nie mniej niż 10 proc. i mniej niż 15 proc.

grupę czwartą, gdzie wielkość różnicy wynosi nie mniej niż 15 proc.

Celem podwyżki jest świadome korzystanie z energii

Należy pamiętać, iż podział na odbiorców ryczałtowych i pozostałych będzie obowiązywał w Polsce tylko do końca 2027 roku. Od 1 stycznia 2028 dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej wysokość opłaty mocowej będzie uzależniona od indywidualnego profilu zużycia prądu, opłata będzie tym niższa, im bardziej optymalne według przepisów Unii Europejskiej będzie zużycie prądu.

WIDEO: Koszt kryzysu - Szczerze o pieniądzach odc. 240 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red / polsatnews.pl