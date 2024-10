Według podawanych przez "Die Zeit" informacji, Olaf Scholz liczył na to, że uda mu się skontaktować z Władimirem Putinem zanim dojdzie do listopadowego szczytu G20 w Brazylii.



Nadzieje te postanowił pogrzebać zawczasu Kreml, który ustami swojego rzecznika wykluczył taką możliwość.



- Na pierwszy rzut oka nie ma wspólnych tematów do rozmowy, nasze relacje zostały sprowadzone do zera, i to nie z naszej inicjatywy - miał powiedzieć Dmitrij Pieskow.

Wojna na Ukrainie. Kanclerz Niemiec chce rozmowy z Putinem

Olaf Scholz i Władimir Putin rozmawiali ostatnio w grudniu 2022 r., a więc już kilka miesięcy po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Podczas tej rozmowy kanclerz Niemiec naciskał na rosyjskiego prezydenta, aby ten wycofał swoje wojska z Ukrainy i zakończył wojnę w sposób dyplomatyczny.

Ukraińska armia stara się aktualnie odeprzeć nieubłagany postęp rosyjskich wojsk we wschodniej części kraju. Niewykluczone nawet, że na dniach Rosjanie dotrą do centrum logistycznego Pokrowska.

Wojna w Ukrainie. Zełenski naciska na Zachód, ale efektów brak

Media zauważają, że informacje o zamiarach Scholza zbiegły się w czasie z kolejnymi pogłoskami, jakoby Zachód coraz bardziej naciskał na Kijów w kwestii wypracowania pewnego rodzaju porozumienia z Moskwą.



W ubiegłym tygodniu ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski odwiedził Stany Zjednoczone, mając nadzieję na przekonanie Joe Bidena do pozwolenia Ukraińcom na użycie amerykańskiej broni do uderzenia w cele w głąb Rosji.

Tematem rozmów były również silniejsze gwarancje bezpieczeństwa od zachodnich sojuszników dla Ukrainy. Jak się jednak okazało, misja Zełenskiego nie przebiegła po jego myśli.