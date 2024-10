CBA zatrzymało Janusza Palikota i jego dwóch współpracowników. Śledztwo dotyczy uzasadnionego podejrzenia oszustwa znacznej wartości - przekazał w czwartek przed południem Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Ma chodzić o ponad 70 mln złotych.

W ostatnich latach Palikot był znany ze swoich biznesów alkoholowych. Po odejściu z polityki - w 2020 roku - wraz z Kubą Wojewódzkim założył spółkę Przyjazne Państwo, zajmujące się produkcją alkoholi i napojów bezalkoholowych z dodatkiem CBD. W ostatnim czasie było jednak głośno o problemach w tym, ale i innych inwestycjach przedsiębiorcy.

Janusz Palikot i jego biznesy. Kłopoty piętrzyły się od miesięcy

O tym, jak były one poważne, świadczą m.in. wypowiedzi byłego wspólnika. Wojewódzki w styczniu tego roku wydał oświadczenie. Jak tłumaczy, zrobił to "korzystając z chwili spokoju oraz faktu, że Janusz porozumiał się z wierzycielami", podkreślając, że "jest to winien wielu osobom". Podkreślił też, że współpraca ta "była największym błędem inwestycyjnym w jego życiu".

Problemy w biznesach Palikota dotyczą też m.in. Manufaktury Wódki, Piwa i Wina - firma od wielu miesięcy ma być niezdolna do spłacania wierzycieli. "MPWiW zarządzana przez Janusza Palikota zalegała w lutym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na kwotę 424 876,32 zł" - podał w lutym serwis Money.pl. Holding alkoholowy pod koniec lipca miał ok. 177 mln zł zadłużenia wraz z odsetkami.

Ponadto w sierpniu - jak informował UOKiK - ponad milion złotych kary nałożono na spółkę Palikota Polskie Destylarnie za wprowadzanie w błąd konsumentów i naruszanie ich interesów.

Janusz Palikot - biznesmen i polityk

Palikot w ostatnim czasie budował własne biznesy, jednak wcześniej przez wiele lat zajmował się polityką. W 2005 roku zdobył mandat posła z list PO. W trakcie kariery często decydował się na kontrowersyjne wystąpienia, m.in. na konferencji prasowej z pistoletem i wibratorem. W ten sposób upomniał się o ukaranie policjantów podejrzanych o gwałt i molestowanie.

W 2010 roku postanowił założyć własną partię o profilu liberalno-lewicowym Ruch Palikota (później Twój Ruch). W 2015 startował na prezydenta, jednak bez szczególnego powodzenia - zajął 7. miejsce wśród 11 kandydatów. Ostatecznie w grudniu 2017 zadeklarował zakończenie działalności politycznej i zaangażował się w biznesy alkoholowe.

Nie był to jednak pierwszy raz, gdy Palikot skupił się na własnej działalności. Już w latach 90. utworzył produkującą wina musujące firmę "Ambra", w której przez jedenaście lat zajmował stanowisko prezesa zarządu.

Następnie - po sprzedaży udziałów - założył następną spółkę Jabłonna, poprzez którą kontrolował Polmos Lublin, produkujący m.in. wódkę Żołądkową Gorzką. Akcje sprzedał w 2006 roku - zbiegło się to z początkiem jego kariery politycznej.