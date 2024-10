We wtorek posłowie głosowali nad uchwałą ws. zmian w składach komisji sejmowych. Chodziło m.in. o odwołanie posłanki Lewicy Pauliny Matysiak z komisji infrastruktury, z uwagi na jej współpracę z byłym wiceministrem z PiS Marcinem Horałą.

Sławomir Mentzen ogłosił "uratowanie Matysiak"

Sławomir Mentzen ogłosił na X, że dzięki posłom Konfederacji Matysiak "została uratowana", ponieważ zerwali oni kworum. W głosowaniu wzięło udział 227 posłów, co oznacza, że zabrakło wymaganej liczny głosów, aby Sejm przyjął uchwałę.

Jednak w rzeczywistości posłowie Konfederacji się do tego nie przyczynili, ponieważ pięciu z nich oddało swój głos. Politycy szybko zwrócili na to uwagę. "Wyjaśnić Panu co to kworum czy usunie Pan swój wpis? Głosował Pan przeciw. Na szczęście nie wpłynęło to na kworum i Pani Paulina Matysiak została uratowana" - podkreślił doradca prezydenta Błażej Poboży.

Wyjaśnić Panu co to kworum czy usunie Pan swój wpis? Głosował Pan przeciw. Na szczęście nie wpłynęło to na kworum i Pani @PolaMatysiak została uratowana. https://t.co/xOGlh6r1VI — Błażej Poboży (@pobozy) October 1, 2024

Były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński podkreślił z kolei, że Mentzen jest "w najgorszej piętnastce posłów pod względem frekwencji", a wziął udział w głosowaniu, w którym to właśnie brak głosu mógł "pomóc" Matysiak.

Internauci bezlitośni dla Mentzena. "Nie kompromituj się"

Polityk Konfederacji próbował się tłumaczyć. "Wyciągnąłem kartę przed końcem głosowania, nie wiem czemu policzyło mój głos" - stwierdził. Internauci znaleźli jednak szybko powód tych "niejasności".

ZOBACZ: Burza po głosowaniu w sprawie Pauliny Matysiak. "Jest jedną nogą w PiS"

"Menzen nie kompromituj się. Chłopie myślisz, że kamery nie zarejestrowały twojego niby wyciągania i głosowania?" - czytamy w komentarzach pod wpisem posła na X. "Jestem wyborcą Konfederacji od jej początku. Sprawiasz, że zaczynam wątpić w tę partię" - napisała jedna z użytkowniczek.

Wiele osób dodało również nagranie, na którym widać, jak polityk Konfederacji głosuje, a dopiero potem wyciąga kartę. "Jak to w tym słynnym memie 'Przepraszam, coś się kliknęło, nie wiem, co to jest'" - żartują komentujący.