Iran ostrzega USA. "Nasze siły są przygotowane"

Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi, po wtorkowym ataku rakietowym jego kraju na Izrael, ostrzegł w środę Stany Zjednoczone by się nie angażowały w konflikt - podaje agencja Reutera, powołując się na irańską agencję Tasnim. - Jestem optymistą co do przyszłych dni. Konflikt jest możliwy, ale nasze siły są w pełni przygotowane - przekazał.