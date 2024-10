Przeciw Ukrainie mogą od teraz walczyć Rosjanie oskarżeni w procesach karnych. To efekt zmiany prawa, którą zaakceptował Władimir Putin. Do tej pory przepisy zezwalały zaciągnąć się do armii skazanym, lecz nie tym, którzy mają dopiero postawione zarzuty. Na front może trafić do 20 tys. Rosjan przebywających w aresztach śledczych.