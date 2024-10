Na polu pszenicy w północnych Włoszech powstał gigantyczny portret wiceprezydentki USA i kandydatki demokratów w wyborach Kamali Harris. Dzieło Dario Gambarina powstało za pomocą pługa i traktora na powierzchni 27 tysięcy metrów kwadratowych. To nie pierwszy obraz Włocha. Wykonał on wcześniej podobiznę m. in. Donalda Trumpa.