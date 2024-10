Prognoza pogody w najbliższych dniach będzie typowo jesienna - zachmurzone niebo, opady deszczu i umiarkowane temperatury. Jednak na sporą zmianę można liczyć w przyszłym tygodniu. Wówczas do Polski powróci słońce, a termometry przekroczą nawet 20 stopni.

Zarówno w środę, jak i czwartek nad Polską pojawi się spore zachmurzenie, które będzie skutkować opadami deszczu. W Sudetach mogą również wystąpić opady śniegu.

Temperatura powietrza na obszarach podgórskich wyniesie maksymalnie 9 stopni, około 13 stopni na zachodzie i północy, a do 17 stopni miejscami na południowym wschodzie.

Prognoza pogody. Będzie deszcz i śnieg

Według prognozy synoptyków z Instytutu wiatr będzie słaby, a miejscami umiarkowany. Na Pogórzu Karpackim porywisty, z maksymalną prędkością do 60 km/h.

W nocy pogoda będzie podobna. Nad całym krajem pojawi się zachmurzenie, mogą również wystąpić opady deszczu, a na terenach górskich - śniegu. Wieczorem z kolei nastąpi spore ochłodzenie. Temperatura minimalna od 7 do 11 stopni, a w rejonach podgórskich Karpat około 5 stopni.

ZOBACZ: Nadchodzący niż zamiesza w pogodzie. Najnowsza prognoza IMGW

Aktualnie w górach panują optymalne warunki, jednak z uwagi na prognozowane opady wszyscy turyści - przed wyjściem na szlak - powinni śledzić komunikaty i sprawdzić nadchodzącą pogodę. Ponadto bardzo ważne jest posiadanie odpowiedniego ubioru, w tym ciepłej kurtki i przystosowanych do chodzenia po górach butów.

Słońce wraca do Polski. Będzie cieplej

Z prognozy długoterminowej wynika, że w najbliższych dniach do Polski powróci słońce. "Ocieplenie w drodze. Kto wie, może jesień zrobi sobie małą przerwę, a my znów schowamy do szafy cieplejsze ubrania... na chwilę" - pisze Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Numeryczna💻 prognoza średnioterminowa ECMWF na przyszły tydzień bez zmian. Ocieplenie w drodze. Kto wie, może jesień zrobi sobie małą przerwę, a my znów schowamy do szafy cieplejsze ubrania... na chwilę😉#IMGWCMM #IMGWmodele https://t.co/FSxM3e2suc pic.twitter.com/aDRpfod8jG — IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) October 2, 2024

W przyszłym tygodniu maksymalne temperatury w kraju przekroczą 20 stopni. Cieplej będzie także nocą.