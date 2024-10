Do wypadku doszło w czwartek około 17:30 w miejscowości Łęg Tarnowski (woj. małopolskie). Jak podawała policja, czteroletni chłopiec przeprowadzał swój rowerek przez przejście dla pieszych. Była tam również m.in. jego matka. Wówczas nadjechała kia kierowana przez 54-latkę.

ZOBACZ: Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. Nie żyje policjant CBŚP

Na razie nie wiadomo, dlaczego kobieta nie ustąpiła pierwszeństwa pieszym na "zebrze", potrącając ich. Ustalono, że była trzeźwa i miała uprawnienia do kierowania pojazdami. Chłopczyk w ciężkim stanie trafił na pokładzie śmigłowca LPR do szpitala w Krakowie. Przez kilka dni lekarze walczyli, by przeżył.

Śmiertelny wypadek w Łęgu Tarnowskim. Chłopiec potrącony na przejściu

W poniedziałek tarnowscy funkcjonariusze podali jednak smutną informację, że czterolatek zmarł. Z tego względu mundurowi zwrócili się z prośbą do wszystkich świadków wypadku, zwłaszcza tych bezpośrednich, by przesłali im zdjęcia oraz nagrania dokumentujące tragiczne potrącenie.

ZOBACZ: Tragiczny wypadek pod Szczecinkiem. Są ofiary i ranni

Funkcjonariusze podkreślają, że pomoże im to ustalić, co dokładnie wydarzyło się w Łęgu Tarnowskim. Apel kierują też do osób, które mają jakąkolwiek wiedzę na temat wypadku. "Informację można wysyłać na adres rzecznik@tarnow.policja.gov.pl, przekazać w sposób telefoniczny pod numerem 47 831 1380 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 lub komórkowym 665 390 313" - czytamy.

Łęg Tarnowski. Nie żyje czterolatek. Sprawą zajęła się prokuratura

54-latka ma zatrzymane prawo jazdy, a jej auto trafiło na policyjny parking, gdzie przechodzi szczegółowe oględziny. "Postępowanie w sprawie wypadku drogowego przeprowadzą specjaliści z zakresu wypadków komunikacyjnych" - zapewnili funkcjonariusze z Tarnowa.

Aby ustalić wszystkie okoliczności potrącenia chłopca, pomagają im biegli specjalizujący się w rekonstrukcjach wypadków drogowych. Ponadto sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Tarnowskiej.

WIDEO: Prokuratura bada sprawę majątku wiceministra. "Jest to atak polityczny" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka / polsatnews.pl