Miniona sobota należała do Polsatu! To właśnie ta stacja była najchętniej wybierana przez widzów z grupy komercyjnej, co przełożyło się na udziały w rynku na poziomie 7,5%. Telewizja Polsat była bezkonkurencyjna, emitując w sobotę 28 września przebojowy koncert Roztańczony PGE Narodowy, który został okrzyknięty największą imprezą taneczną w Polsce.