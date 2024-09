Kris Kristofferson nie żyje. Informację o śmierci hollywoodzkiego aktora i gwiazdy muzyki country przekazała mailowo rzeczniczka rodziny Ebie McFarland. Kristofferson miał 88 lat. Zmarł w sobotę w swoim domu na Maui na Hawajach,



McFarland dodała, że Kristofferson zmarł spokojnie, otoczony rodziną. Nie podano przyczyny zgonu.

Kris Kristofferson nie żyje. Był znany na całym świecie

Kris Kristofferson począwszy od późnych lat 60-tych tworzył niezapomniane i rozpoznawalne na całym świecie utwory rockowe i country. Wśród nich należy wskazać "Sunday Mornin' Comin' Down", "Help Me Make it Through the Night", "For the Good Times" czy też "Me and Bobby McGee". Wiele z jego piosenek było najlepiej znanych w wykonaniu innych artystów, między innymi Raya Price czy Janis Joplin.

Kris Kristofferson wplatał w swoją muzykę zawiłe teksty folkowe o samotności i czułych romansach. Był znany między innymi z tego, że potrafił recytować wiersze Williama Blake'a z pamięci.

Za swoją twórczość zarówno muzyczną, jak i aktorską, artysta z Teksasu otrzymał liczne nagrody. Wśród nich znalazły się między innymi Nagrody Grammy, Złoty Glob za rolę w "Narodzinach gwiazdy", Nagrody Akademii Muzyki Country, między innymi za singiel "Highwayman" czy Nagroda Złotego Buta.