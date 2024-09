- Oczekuję, że będę mógł dzisiaj pełnić obowiązki służbowe (...) Robię to, co do mnie należy. To jest mój obowiązek w świetle Sądu Najwyższego - powiedział prokurator Dariusz Barski, który pojawił się w poniedziałkowe przedpołudnie przed budynkiem Prokuratury Krajowej przy ul. Postępu. - Uważam, że jestem prokuratorem krajowym - podkreślił. Nie został jednak wpuszczony do środka.