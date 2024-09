"Zakończyła się praca zbiornika Racibórz Dolny w trybie piętrzenia powodziowego" - poinformował Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. To właśnie tam trafiała woda, która wylewała się z Odry, dzięki czemu wezbrana rzeka nie zalała m.in. Wrocławia. Dla mieszkańców Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Śląska zbiornik jest bohaterem. Niektórzy nawet zaczęli tworzyć wiersze na jego cześć.

Komunikat pojawił się w niedzielę ok. godz. 11. "Zakończyła się praca zbiornika Racibórz Dolny w trybie piętrzenia powodziowego. Ok. 147 mln m3 zgromadzonej wody wezbraniowej zostało bezpiecznie odprowadzone do koryta Odry" - przekazał Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Zbiornik Racibórz Dolny zakończył pracę

Przedsiębiorstwo dodało, że "uruchomienie zbiornika w optymalnym momencie zminimalizowało skutki powodzi". Od 15 września trafiały do niego wody wezbraniowe z Odry, które wypełniły ok. 80 proc. całkowitej pojemności zbiornika.

"Za sprawą uruchomienia zbiornika w optymalnym momencie przechwycił on całą falę wezbraniową. (…) Działanie tego obiektu hydrotechnicznego zminimalizowało skutki powodzi dla mieszkańców trzech nadodrzańskich województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego" - przekazały Wody Polskie.

Uruchomiliśmy suchy zbiornik #RacibórzDolny, który jest w stanie przyjąć do 185 mln m3 wód wezbraniowych rzeki #Odra 💦#StopPowodzi. Jego praca pozwoli spłaszczyć falę wezbraniową, zwiększając bezpieczeństwo miast i miejscowości poniżej.https://t.co/0CKFsOM9BH



Fot. Obiektyw PK https://t.co/13NZuDBE5V pic.twitter.com/mWjNhSdvXS — Wody Polskie (@WodyPolskie) September 15, 2024

Podobnego zdania są mieszkańcy wspomnianych okolic. Zbiornik Racibórz Dolny, który jest zaliczany do atrakcji turystycznych od kilkunastu dni zbiera same pochwały i pochlebne opinie.

"Chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania za to, że potrafiłaś 'trzymać wodę' lepiej niż my trzymamy nasze noworoczne postanowienia. Twoja nieustępliwość wobec żywiołów jest imponująca - żadna fala nie ma z Tobą szans! Dzięki Tobie, możemy spać spokojnie, bez myśli o nagłym przypływie w salonie" - pisze jeden z mieszkańców.

Mieszkańcy dziękuję za "pracę" zbiornika. Stał się dla nich bohaterem

"Jesteś wspaniałym, dzielnym zbiorniczkiem! Dziękuję, że obroniłeś nasze piękne miasto Wrocław przed straszną katastrofą! Dałeś sobie radę z tak poważnym zagrożeniem! Wielka woda Ci niestraszna bohaterze" - dodała kolejna.

ZOBACZ: Zbiornik Racibórz Dolny wypełniony w 80 proc. "Dopływ wyrównuje się z wypływem"

Internauci zwracają również uwagę, że ze względu na "dokonania" zbiornika jego nazwa powinna zostać zmieniona na "Racibórz Wielki". Ponadto wiele osób zdecydowało się nawet ułożyć wiersze na jego cześć.

"Zbiorniku w Raciborzu w tobie nadziei tyle, co wody w morzu (...) Jako Wrocławianie hołd składamy, do twych stóp nisko się kłaniamy. Dziękujemy za miasto ocalone, od teraz Wrocław twym drugim domem" - czytamy wśród licznych komentarzy dodanych w Google.