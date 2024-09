Wypadek koło Łodzi. Poszukiwany mężczyzna nie żyje

39-latek, który spowodował wypadek w miejscowości Lubowidza koło Łodzi, a następnie zastrzelił 49-letniego mężczyznę, nie żyje - potwierdził polsatnews.pl rzecznik łódzkiej Prokuratury Okręgowej Krzysztof Kopania. Jak uściślił śledczy, do śmierci poszukiwanego doszło podczas policyjnej akcji prowadzonej w miejscu, gdzie ten mężczyzna przebywał.

Do wypadku doszło w sobotę około godz. 19:00 w miejscowości Lubowidza w gminie Dmosin (woj. łódzkie). Jak ustalili mundurowi, 39-letni kierujący mercedesem doprowadził do zderzenia z toyotą, w której znajdowali się 49-latek, kobieta oraz dwójka dzieci w wieku 8 i 12 lat.

Toyota zjechała na pobocze i dachowała. Wtedy 39-latek z mercedesa wysiadł z auta, podszedł do rozbitego pojazdu i oddał w jego stronę strzały. Poszkodowani wydostali się z auta, a 49-latek zaczął uciekać.

Napastnik rzucił się za nim w pościg. Wtedy znów padły strzały, tym razem śmiertelne. Sprawca uciekł w nieznanym kierunku. W tym czasie kobieta dotarła do pobliskiego gospodarstwa i wezwała pomoc. Rozpoczęła się policyjna obława.

Lubowidza. Koniec obławy za sprawcą wypadku. 39-latek nie żyje

Ciało postrzelonego 49-latka odnaleziono kilkaset metrów od miejsca zdarzenia. - Podczas oględzin z udziałem biegłego z zakresu medycyny sądowej stwierdzono kilka ran postrzałowych - wyjaśniał w niedzielę Krzysztof Kopania na konferencji prasowej, gdy nadal trwały poszukiwana napastnika.

Kilka godzin później rzecznik prokuratury potwierdził polsatnews.pl, że sprawca wypadku nie żyje. W niedzielę po południu policja dotarła do miejsca, gdzie mężczyzna przebywał. Zanim funkcjonariusze weszli do mieszkania, usłyszeli strzały. Wtedy siłowo wkroczyli do lokalu, gdzie znaleźli ciało poszukiwanego.

Sprawca oraz jego ofiara znali się wcześniej, bo młodszy z mężczyzn pozostawał w przez jakiś czas w związku z kobietą z toyoty. 39-latek był w przeszłości karany m.in. za rozbój oraz kierowanie gróźb. Pozostałe osoby z samochodu, który uległ wypadkowi, nie odniosły poważnych obrażeń.

Wypadek koło Łodzi. Policja apeluje do potencjalnych świadków

Łódzka policja zapewnia, że kobieta i dzieci mają zagwarantowaną pomoc psychologiczną. Mundurowi zaapelowali też "do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat zdarzenia lub przemieszczały się swoim pojazdem wyposażonym w kamerę samochodową w tym rejonie, w czasie popełnienia przestępstwa".

Policjanci proszą, by skontaktowali się oni z Komendą Powiatową Policji w Brzezinach (ul. Konstytucji 3 Maja 5) osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 47 8426330 lub 112. "Każda informacja jest dla nas cenna. Gwarantujemy anonimowość" - dodali funkcjonariusze.

wka / polsatnews.pl