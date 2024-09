Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych podał w sobotę na platformie X, że udało się mu "postawić przed sądem prezydenta państwa". "Zrobiliśmy to (...), mimo tego, że nikt przed nami tego jeszcze nie zrobił" - oceniła organizacja.

W sprawie chodzi o słowa Andrzeja Dudy, które padły na antenie TVP Info 20 września zeszłego roku. Mówił on wtedy, że nie dziwi się użyciu przez strażników granicznych określenia "Tylko świnie siedzą w kinie" wobec osób, którzy poszli na seanse filmu Agnieszki Holland "Zielona granica". Uznał, iż produkcja ta "oczernia polskich funkcjonariuszy".

- Czytałem wręcz taką opinię, że pokazuje ich jako niemal sadystów. To są ludzie, którzy którzy strzegą granicy RP i bezpieczeństwa Polaków (...). To, że pani Holland pokazuje polskich funkcjonariuszy (...) w ten sposób, to ja nie dziwię się, że funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy zapoznali się z tym filmem, użyli tego hasła znanego nam z okupacji (...) - twierdził Duda.

Prezydent pozwany. Andrzej Duda mówił o filmie "Zielona granica"

Jak podał OMZRiK, warszawski Sąd Okręgowy wyznaczył datę pierwszej rozprawy na 24 października 2025 roku o godzinie 10:00. W komunikacie ośrodek podkreślił, iż - jego zdaniem - prezydent RP "znieważył obywateli własnego państwa", nazywając ich "świniami". Dodał, że rozprawa odbędzie się zdalnie.

"Każdy będzie miał więc możliwość dołączenia do niej, siedząc przed ekranem komputera. Przed rozprawą podamy do ogólnej wiadomości link umożliwiający zalogowanie się do sprawy i oglądanie jej w charakterze publiczności. Istnieje też możliwość przyjścia do sądu i oglądania rozprawy na żywo, taki zamiar trzeba jednak zgłosić sądowi co najmniej trzy dni przed rozprawą" - wyjaśnił OMZRiK.

Kancelaria Prezydenta potwierdza: Rozprawa w październiku 2025 roku

O informacje podane przez ośrodek PAP zapytała szefową Kancelarii Prezydenta Małgorzatę Paprocką. - Potwierdzam wyznaczenie terminu na 24 października przyszłego roku - przekazała, uściślając, że Andrzej Duda będzie reprezentowany przez umocowanego pełnomocnika.

W sobotę "Zielona granica" otrzymała podczas gali zamknięcia 49. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni najważniejszą nagrodę: statuetkę Złotych Lwów. Dzieło Agnieszki Holland porusza tematykę kryzysu migracyjnego na polsko-białoruskiej granicy.

